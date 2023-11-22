" زراعة أسيوط" تستهدف زراعة 80 ألف فدان قمح هذا الموسم

بدأت مديرية الزراعة في محافظة أسيوط استعداداتها لتطبيق مبادرة "ازرع" التي تهدف إلى دعم زراعة القمح في المحافظة. تأتي هذه المبادرة ضمن التحالف الوطني وبالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجليزية للخدمات. تهدف المبادرة إلى زراعة 80 ألف فدان بمحصول القمح خلال الموسم الحالي.

فيما يلي أهم الاستعدادات والمعلومات الخاصة بمبادرة "ازرع" التي تنفذها مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط: تم عقد لقاءات مع المهندسين الزراعيين المشاركين في المبادرة لمدة 3 أيام بالتناوب بين مراكز المحافظة. تمت مناقشة المناطق الزراعية المخصصة لزراعة القمح خلال المبادرة وتم عرض مبادرة "ازرع" وهدفها وخطة عمل المبادرة للموسم الشتوي 2024/2023. تمت مناقشة المجالات التي تتوجه إليها المبادرة في المراكز وتم تحديد عدد المهندسين في كل مركز. تم تكليف المهندسين المشاركين في المبادرة بحصر المساحة المستهدفة لكل مهندس وتم توزيع التقاوى بالمساحة المخطط لها بناءً على نموذج المنشأة والأصناف المقررة. تم تخفيض قيمة عبوة التقاوي لصغار المزارعين بنسبة 50% ولكبار المزارعين بنسبة 40%. تم تسليم قوائم الجرد لكل مهندس من دائرة الإرشاد الزراعي بالمديرية على قرص مدمج للتأكد من دقة البيانات. تم تقسيم المزارعين الذين يمثلون مساحة 550 فداناً إلى مدارس حقلية بواقع 25 مزارعاً في كل مدرسة. تعمل المدارس الحقلية خلال الموسم الزراعي بواقع 8 فصول لكل مدرسة. تم تنبيه المهندسين المشاركين في المبادرة ومطالبتهم بسرعة استكمال توزيع البذور المقررة على المزارعين ويتحمل مدراء الإدارات في كل مركز مع رئيس قسم الإرشاد المسؤولية الكاملة عن دقة بيانات جميع المهندسين المشاركين في عمل المبادرة.

تعمل المديرية على تحقيق أهداف المبادرة من خلال توفير الدعم اللازم للمزارعين وتزويدهم بالمستلزمات الزراعية والأسمدة والبذور. كما تقدم المديرية التوجيهات الفنية والاستشارات اللازمة للمزارعين خلال عملية زراعة المحاصيل.

يتطلب تحقيق هذه المبادرة تكثيف الجهود المشتركة بين المديرية والمزارعين والجهات المعنية لتخطي العقبات التي قد تواجه عملية الزراعة. وقد تم توفير المياه اللازمة للري من خلال تنفيذ مشاريع لإعادة تأهيل البئر وتطوير نظام الري.

يُعتبر محصول القمح من أهم المحاصيل الزراعية في مصر وله دور كبير في تأمين احتياجات البلاد من الخبز. وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين الدخل المحلي للمزارعين في محافظة أسيوط.

ومن المتوقع أن يسهم نجاح هذه المبادرة في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل إضافية للمزارعين والعمال الزراعيين. كما سيسهم ازداد الإنتاج في ضمان استقرار إمدادات القمح في السوق المحلية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

تعتبر مبادرة "ازرع" مثالًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في دعم الزراعة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر. ومن المؤمل أن تستمر هذه المبادرة في المستقبل لتشمل المزيد من المحاصيل الزراعية والمزيد من المحافظات في البلاد.