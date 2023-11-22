محافظ جنوب سيناء يناقش تجهيز المقرات استعداد للانتخابات الرئاسية

عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع رؤساء المدن ومديري المديريات وممثلي الجهات المشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ لمناقشة تجهيز المقرات الانتخابية استعداد للانتخابات الرئاسية والمقرر عقدها في الفترة من 10 الي 12 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.

وناقش المحافظ، كل ما يتعلق بتجهيز وإعداد المقار الانتخابية والبالغ عددها 20 مركز انتخابي و9 لجان عامة باجمالي عدد ناخبين 99249 ناخب.

ووجه بتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم واقامة شوادر مزودة بعدد مناسب من الكراسي الخشبية أمام كل مركز انتخابي لحماية الناخبين المنتظرين من التغيرات الجوية، بالإضافة الي توفير عدد 3 كرسي متحرك بكل مركز انتخابي لذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير زجاجات مياه طبيعية لتوزيعها علي الناخبين خلال فترة العملية الانتخابية، بالإضافة الي توفير مولد كهرباء لكل مركز انتخابي، وعدد من كشافات الطوارئ، بكل لجنة فرعية، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة تحت الطلب لكل مركز انتخابي ، وخط تليفون ارضي، مع توفير الأثاث اللازم لحسن سير العملية الانتخابية.

وشدد المحافظ علي ضرورة رفع كفاءة قاعات اللجان الانتخابية ودورات المياه ومراجعة خزانات المياه بالمراكز الانتخابية للتأكد من توفير المياه طوال اليوم خلال فترة الانتخابات.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحث المحافظ المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.