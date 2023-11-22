سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم 22-11-2023

ننشر سعر الريال السعودي، اليوم الأربعاء 22-11-2023، أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصري سجل 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى عدد آخر من البنوك العاملة في مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودي فى البنك المركزي المصري

8.22 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك التجاري الدولي

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى مصرف أبوظبي الإسلامي

8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك البركة

8.04 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي:

سجلت أسعار صرف اليورو في البنك الأهلي المصري، 33.63 جنيه للشراء، 33.82 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 33.80 جنيه للشراء، 33.93 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار اليورو 33.74 جنيه للشراء، 33.93 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار اليورو في المصرف المتحد، عند 33.57 جنيه للشراء، 33.93 جنيه للبيع.

حققَّتْ أسعار اليورو في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 33.74 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، وبلغت أسعار اليورو في بنك مصر، سعر 33.63 جنيه للشراء، و 33.82 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذْ سجلت أسعار اليورو مقابل الجنيه نحو 33.72 جنيه للشراء، و 33.87 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية:

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي المصري 33.72 للشراء، و 33.87 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 38.62 جنيه للشراء، 38.79 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.85 جنيه للشراء، 35.01 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدولار الكندي 22.48 جنيه للشراء، و22.57 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.52 جنيه للشراء، و4.54 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.95 جنيه للشراء، 2.96 جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 20.87 للشراء، 20.96 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.31 جنيه للشراء، 4.33 جنيه للبيع.