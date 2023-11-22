مؤسسا IMMRSV ينضمان إلى قائمة فوربس الشرق الأوسط 30Under30 لعام 2023

انضم رائدا الأعمال المصريين مجدي موسى ومحمد الأبيض، مؤسسا استوديو الابتكار في مجال العلامات التجارية "إميرسف" (IMMRSV) المتخصص في التعليم الإلكتروني والتكنولوجيا المالية، إلى قائمة فوربس الشرق الأوسط السنوية 30Under30 في نسختها السادسة، والتي تسلط الضوء على المبدعين الشباب في المنطقة دون سن الثلاثين، ممن يحدثون تأثيرًا في مختلف قطاعات التكنولوجيا والابتكار.

وأسس زميلا الدراسة موسى والأبيض شركة (IMMRSV) لتكنولوجيا التعليم والتقنية المالية في عام 2017، واليوم، تقود الشركة مبادرات مع علامات تجارية مثل: ميتا و(Udacity) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأفريقي، وأكاديمية مسك، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والبنك المركزي السعودي.

ومن أبرز المبادرات التي ساهمت فيها شركة (IMMRSV)، مبادرة مليون مبرمج عربي بقيادة مؤسسة دبي للمستقبل وشركة (Udacity) ومبادرة (مستقبلنا رقمي) مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، وبرنامج مبرمجي المستقبل، وبرنامج Rollo Africa بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وUNDP وكان من أهم البرامج التي تم تنفيذها خلال فترة جائحة كوفيد-19، بجانب برنامج Catalytic Africa، بالتعاون مع Afrilabs ومؤسسة ABAN، كذلك تخدم مبادراتها دول مصر والمغرب وتونس والسعودية والإمارات، وعمان ونيجيريا وكينيا والكاميرون وغانا وجنوب أفريقيا وباكستان.

يأتي الانضمام إلى قائمة 30Under30 بمثابة شهادة على قيادتهما وإسهاماتهما الرائدة في عالم التكنولوجيا والتعليم، بعد أن كانت رحلتهما من الدراسة إلى قادة في الصناعة مليئة بالإنجازات الملحوظة والتفاني في تحقيق التغيير الإيجابي، كما يعد هذا الاختيار إثباتا على مدى زخم مصر من المواهب والطاقات الشابة. ومع استمرار إميرسف في قيادة الطريق في تطوير العلامات التجارية بمجالي التعليم الالكتروني والتكنولوجيا المالية يظل الثنائي يركز على خلق مستقبل أكثر إشراقًا للأفراد في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.



قال مجدي موسى: "نشعر بسعادة كبيرة بهذا الاختيار، فقد صنعنا قصة كفاح تكللت بالنجاح على مدار 6 سنوات، وكانت اعمارنا وقتها لا تجاوز 21 عاما، انطلقنا بدون أي تمويل او دعم مالي من داخل مقهى في وسط القاهرة، إلى أكرمنا الله ووصلنا إلى هذه المرحلة".

وأضاف موسى: "أثرت برامجنا التي قدمناها في حوالي 40 مليون إنسان في الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ كان التأثير في حياة الناس هو هدفنا منذ البداية، وقد اخترنا من أجل ذلك قطاعي تكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا المالية، وقد عقدنا شراكات مع العديد من المؤسسات والجهات الهامة مثل مؤسسة دبي للمستقبل ووزارة الاتصالات المصرية وUdacity والاتحاد الإفريقي، للمشاركة في إطلاق بعض المبادرات بمجالات تكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا المالية نستهدف من خلالها استكمال الرحلة والتأثير في حياة الناس بالابتكار والتكنولوجيا".



ومنذ إنشائها، برزت (إميرسف) كشركة رائدة في قطاعي تكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا المالية، حيث ساهمت في تشكيل مستقبل التعليم والتكنولوجيا المالية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا. وقد لعبت الشركة دورًا محوريًا في قيادة مبادرات تكنولوجيا التعليم لمؤسسات ضخمة محليا وإقليميا وعالميًا.