ميناء دمياط يجرى المراجعة الدورية لشهادات الجودة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 19 سفينة، وغادرت عدد 16 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة ، منها السفينة ( WADI ALYARMOUK )، والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من فرنسا و على متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية .. يأتي ذلك في اطار جهود الدولة، وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية و تلبية احتياجاتها من القمح .



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 5076 طن تشمل : 141 طن اسمنت و 3500 طن يوريا و 1435 طن علف، ووصلت حركة الوارد من البضائع العامة 27024 طن تشمل : 2000 طن كسب فول صويا و 100 طن فول صويا و 12434 طن قمح و 11582 طن ذرة و 2910 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 908 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1218 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 830 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4072 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 89801 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 383632 طنًا .



وغادرعدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1084 طن قمح متجه إلى صوامع الفيوم ، و عدد 3 قطار بعد أن تم تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم و عدد 50 حاوية 20 قدم قادمين من الإسكندرية و الروبيكى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4505 شاحنة .وفي ذات السياق استقبلت هيئة ميناء دمياط برئاسة اللواء بحرى ا.ح أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة و المهندس أحمد السيد ممثل بيروفيريتاس مصر لإجراء المراجعة الدورية لشهادات الجودة الخاصة بالهيئة .



تأتي هذه الزيارة في اطار متابعة تطابق هيئة ميناء دمياط مع مواصفات شهادات الجودة والبيئة و السلامة والصحة المهنية الحاصلة عليها ( ISO 9001:2015 و ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018 ) .



وقام ممثل الشركة المراجعة على مدار عدة أيام بالتنسيق مع اللواء بحري أ.ح طارق عدلى نائب رئيس الهيئة للتشغيل والعميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس الهيئة للتخطيط والاستثمار وقيادات الإدارات المختصة بمراجعة كافة أنشطة الميناء وأختبار مدى كفاءة المختصين بالإدارات فى التعامل مع مختلف المواقف وقياس مدى التوافق مع الأنظمة الثلاث ومدى تفعيل منظومة الجودة على كافة الأنشطة والحفاظ على بيئة عمل نظيفة وآمنة وأثر ذلك فى ارضاء العملاء وكسب ثقتهم والعمل على الوفاء بمتطلباتهم .

كما تم متابعة مناورة متعددة السيناريوهات على التوازي اشتملت على تنفيذ سيناريو مكافحة تلوث بحرى ناجم عن تسرب زيوت بترولية من سفينة خارج حوض الميناء ، وكيفية التعامل بهدف عدم وصول الزيوت وانتقالها من الممر الملاحي إلى داخل الميناء بواسطة أحدث وحدات ومعدات مكافحة التلوث التى إنضمت مؤخرا ، واشتملت المناورة أيضا على سيناريو مكافحة حريق على متن إحدى القاطرات وكيفية التعامل معه بواسطة الطاقم الخاص بها إلى جانب قيام إحدى القاطرات بمكافحة حريق على أحد أرصفة محطة الغاز والبتروكيماويات بالميناء ، وسيناريو آخر لتعطل إحدى القاطرات ونجاح قطرها وسحبها بواسطة قاطرة أخرى وتراكيهم بأمان على رصيف الخدمات البحرية.

هذا وقد تم متابعة مدى انتظام إشارات البلاغات من مختلف الإدارات والجهات المشاركة والتنسيق بينهم عن طريق مركز العمليات وإدارة الأزمات بالهيئة وبرج الارشاد ، إلى جانب قياس أزمنة الاستجابة وردود الأفعال من جميع أطراف المناورة وقدراتها على اتخاذ القرارات السليمة في المواقف الطارئة .



ومن جانبه أوضح اللواء بحرى ا.ح أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط، أن نجاح الهيئة فى استمرار التوافق مع الأنظمة الثلاثة يرجع إلى التدريب المستمر والاهتمام بالعنصر البشرى وتنمية مهاراته وقدراته والتنسيق الكامل والمستمر مع جميع الجهات والشركات العاملة بالميناء .

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