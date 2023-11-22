وصول 4 طائرات مساعدات إلى مطار العريش تمهيدًا لإرسالها إلى غزة

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، بوصول 4 طائرات مساعدات إلى مطار العريش من دول: عمان، إندونيسيا، الكويت والإمارات، تمهيدًا إلى إرسالها لقطاع غزة.

في وقتٍ سابق، رحَّب السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بنجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة.

قطاع غزة

وأعرب عن تطلعه إلى أن تفضي الهدنة المعلنة في قطاع غزة إلى وقف شامل لإطلاق النار في القطاع وإنهاء العدوان الإسرائيلي على سكانه، مؤكدًا ضرورة العمل للبناء على هذه الهدنة التي تمثل فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية.

الأمين العام لجامعة الدول العربية

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية على أساس رؤية الدولتين يبقى المخرج الوحيد من دوامات العنف المتكررة في الشرق الأوسط.