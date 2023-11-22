طعنها بالسكين.. النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في وفاة عاملة نظافة

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في واقعة مقتل سمية البالغة من العمر 35 سنة عاملة نظافة على يد رمضان. ف عامل بمحل للمنظفات بذات السنتر، بعدما طعنها 3 مرات مستخدما سلاح أبيض عبارة عن سكين بعدما طلب منها الزواج أكثر من مرة ورفضت طلبه.

وطالبت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تقرير الطب الشرعي حول الحادث وتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة بعد القيام بتشريحها.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الحادث وتفريغها لبيان تفاصيل وقوع الجريمة، وكما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وأمرت باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة وتفاصيل ملابستها.

وتحفظت النيابة على جثة المجني عليها داخل المشرحة لحين الانتهاء من تقرير الطب الشرعي لبيان ظروف وتوقيت الوفاة والإصابات التي في جسدها جراء الطعن.

ووقعت جريمة قتل بشعة في سنتر شهير بالحي الرابع بأكتوبر، حيث أقدم عامل على إنهاء حياة زميلته في نفس محل العمل بأن سدد لها عدة طعنات؛ بسبب رفضها للزواج منه.

وكان قد أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة ضبط المتهم الهارب، والتحفظ على كاميرات المراقبة، والاستماع إلى شاهدة الواقعة وزملاء المجني عليها، وطلب التحريات حول الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي اقعة آخرى كشفت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج قيام (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص بمحل سكنه بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الورشة المشار إليها وأمكن ضبطه وبحوزته (2 بندقية خرطوش – 8 فرد محلى -4 طلقات خرطوش - أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار بها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.