بيستغل منزله ورشة لتصنيع الأسلحة..حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة حبس متهم بإدارة ورشة لتصنيع النارية بدون ترخيص بمحل سكنه بدائرة المركز 4 أيام على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجه له.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص بمحل سكنه بدائرة المركز.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة لبيان ما إذا كان هناك وقائع مماثلة من عدمه.

وكانت قد كشفت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج من قيام (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص بمحل سكنه بدائرة المركز.

وبالفحص وتقنين الإجراءات تم استهداف الورشة المشار إليها وأمكن ضبطه وبحوزته (2 بندقية خرطوش – 8 فرد محلى -4 طلقات خرطوش - أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار بها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي واقعة آخرى تباشر نيابة الجيزة التحقيق في واقعة مقتل سمية البالغة من العمر 35 سنة عاملة نظافة على يد رمضان. ف عامل بمحل للمنظفات بذات السنتر، بعدما طعنها 3 مرات مستخدما سلاح أبيض عبارة عن سكين بعدما طلب منها الزواج أكثر من مرة ورفضت طلبه.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الحادث وتفريغها لبيان تفاصيل وقوع الجريمة، وكما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وأمرت باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة وتفاصيل ملابستها.

وتحفظت النيابة على جثة المجني عليها داخل المشرحة لحين الانتهاء من تقرير الطب الشرعي لبيان ظروف وتوقيت الوفاة والإصابات التي في جسدها جراء الطعن.

ووقعت جريمة قتل بشعة في سنتر شهير بالحي الرابع بأكتوبر، حيث أقدم عامل على إنهاء حياة زميلته في نفس محل العمل بأن سدد لها عدة طعنات؛ بسبب رفضها للزواج منه.

وكان قد أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة ضبط المتهم الهارب، والتحفظ على كاميرات المراقبة، والاستماع إلى شاهدة الواقعة وزملاء المجني عليها، وطلب التحريات حول الواقعة.