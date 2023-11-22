الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ضبط 75 مخالفة تموينية بأسواق المنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

أعلن اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، ضبط 75 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية ، على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة ،  والمواد البترولية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، التأكد من جودتها، وضبط الأسعار والتصدي لحالات الغش التجاري ، واحتكار السلع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التجار المخالفين.

 وشدد المحافظ، على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق من خلال التنسيق المستمر بين ، الوحدات المحلية ومديريات ، التموين ، والصحة ، والطب البيطري ، وغيرها من الجهات المعنية، لرصد المخالفات والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والإطمئنان على صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق  ،  والإلتزام بالإشتراطات الصحية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، في تقريره اليومي أن الحملات ، أسفرت عن تحرير 67 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات –  خبز ناقص الوزن - عدم وجود سجلات - عدم وجود ميزان)، و8 مخالفات في مجال متابعة الأسواق ، تنوعت بين ، (عدم الإعلان عن الأسعار -   بيع بأزيد من السعر المقرر-  بيع منتجات مجهولة المصدر - عدم وجود شهادات صحية)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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