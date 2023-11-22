ضبط 75 مخالفة تموينية بأسواق المنيا

أعلن اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، ضبط 75 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية ، على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة ، والمواد البترولية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، التأكد من جودتها، وضبط الأسعار والتصدي لحالات الغش التجاري ، واحتكار السلع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التجار المخالفين.

وشدد المحافظ، على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق من خلال التنسيق المستمر بين ، الوحدات المحلية ومديريات ، التموين ، والصحة ، والطب البيطري ، وغيرها من الجهات المعنية، لرصد المخالفات والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والإطمئنان على صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، والإلتزام بالإشتراطات الصحية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، في تقريره اليومي أن الحملات ، أسفرت عن تحرير 67 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص الوزن - عدم وجود سجلات - عدم وجود ميزان)، و8 مخالفات في مجال متابعة الأسواق ، تنوعت بين ، (عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من السعر المقرر- بيع منتجات مجهولة المصدر - عدم وجود شهادات صحية)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.