طرق الوقاية من نوبات الربو .. بعد تحذيرات الصحة

الربو الشعبي "حساسية الصدر".. حذرت وزارة الصحة والسكان من أعراض مرض الربو الشعبي الذي يصيب الأطفال والكبار حيث يعد من أكثر الأمراض شيوعًا ويتصف بتضييق الشعب الهوائية مع تقلص في العضلات وتضييق في القصبات الهوائية.

حساسية الصدر مرض مزمن

والربو الشعبي هو مرض تحسسي مزمن يُصاب به الكبار في أواخر العشرينات وأواخر الثلاثينات ومن يتعرض للأتربة والروائح النفاذة، حيث يُسبب ضيق في التنفس مع وجود صفير وسعال بشكل متكرر وتزداد أعراضه سواء في الليل أو في الصباح الباكر وعند القيام بأي مجهود.

أسباب الإصابة بالربو الشعبي

تحدث أعراض الربو عندما تتضخم بطانة المسالك الهوائية وتضيق العضلات المحيطة بها، ثم يملأ المخاط مجرى الهواء، مما يقلل كمية الهواء التي يمكن أن تمر من خلالها، ويمكن أن تؤدي هذه الحالات بعد ذلك إلى نوبة الربو، وهي السعال وضيق الصدر الذي يعد عرضًا نموذجيًا للربو.

أسباب حدوث الربو

ممارسة نشاط رياضي مجهد

التعرض لدخان التبغ

تلوث الهواء الخارجي

سوس الغبار

الإقتراب من الحيوانات الأليفة

العفن

أعراضه

صعوبة أو ضيق التنفس

ضيق أو آلام الصدر

اضطرابات النوم نتيجة السعال

الإرهاق العام

طرق الوقاية

اتباع خطة العلاج المناسبة

الحصول على لقاح ضد الإنفلونزا الموسمية والتهاب الرئة

التعرف على الهجمات ومعالجتها مبكرًا

تناول الأدوية المحددة من قبل الطبيب

مراقبة التنفس

الحصول على التطعيمات

تجنب مسببات الحساسية