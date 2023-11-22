الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طرق الوقاية من نوبات الربو .. بعد تحذيرات الصحة

الربو
الربو

الربو الشعبي "حساسية الصدر".. حذرت وزارة الصحة والسكان من أعراض مرض الربو الشعبي الذي يصيب الأطفال والكبار حيث يعد من أكثر الأمراض شيوعًا ويتصف بتضييق الشعب الهوائية مع تقلص في العضلات وتضييق في القصبات الهوائية.

txt

الصحة العالمية: "كوفيد 19" لا يزال يمثل تهديدًا لهذا السبب

txt

وزارة الصحة تحث المواطنين للحصول على لقاح كورونا وجرعاته التنشيطية

حساسية الصدر مرض مزمن 

والربو الشعبي هو مرض تحسسي مزمن يُصاب به الكبار في أواخر العشرينات وأواخر الثلاثينات ومن يتعرض للأتربة والروائح النفاذة، حيث يُسبب ضيق في التنفس مع وجود صفير وسعال بشكل متكرر وتزداد أعراضه سواء في الليل أو في الصباح الباكر وعند القيام بأي مجهود.

أسباب الإصابة بالربو الشعبي 

تحدث أعراض الربو عندما تتضخم بطانة المسالك الهوائية وتضيق العضلات المحيطة بها، ثم يملأ المخاط مجرى الهواء، مما يقلل كمية الهواء التي يمكن أن تمر من خلالها، ويمكن أن تؤدي هذه الحالات بعد ذلك إلى نوبة الربو، وهي السعال وضيق الصدر الذي يعد عرضًا نموذجيًا للربو.

أسباب حدوث الربو

ممارسة نشاط رياضي مجهد

التعرض لدخان التبغ

تلوث الهواء الخارجي

سوس الغبار

الإقتراب من الحيوانات الأليفة

العفن

أعراضه

صعوبة أو ضيق التنفس

ضيق أو آلام الصدر

اضطرابات النوم نتيجة السعال

الإرهاق العام

طرق الوقاية 

اتباع خطة العلاج المناسبة 

الحصول على لقاح ضد الإنفلونزا الموسمية والتهاب الرئة

التعرف على الهجمات ومعالجتها مبكرًا

تناول الأدوية المحددة من قبل الطبيب

مراقبة التنفس 

الحصول على التطعيمات 

تجنب مسببات الحساسية 

مواد متعلقة

وزارة الصحة تحث المواطنين للحصول على لقاح كورونا وجرعاته التنشيطية

منظمة الصحة العالمية: نقل 12 من الأطفال الخدج من غزة إلى القاهرة جوا

نصائح عاجلة من الصحة لمواجهة التقلبات الجوية

الصحة العالمية تجدد مناشدتها لوقف الأعمال العدائية الإسرائيلية في غزة

جامعة سوهاج بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة والسكان لدعم القطاع الصحي

أنشطة متنوعة وإقبال كبير على جناح هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمؤتمر الصحة والسكان

الجريدة الورقية