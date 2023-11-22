القومي للمرأة يطلق المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" بشمال سيناء

نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي" والتي تحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي بمحافظة شمال سيناء وتستمر لمدة أسبوع يتم فيها زيارة أكبر عدد من مدارس الفتيات بالمرحلة الإعدادية بمدينتي العريش وبئر العبد وقرية الروضة وذلك بالتعاون مع يونيسف مصر.

أكدت ايزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية أن فعاليات المبادرة بشمال سيناء بدأت بتنظيم معسكر ضم فتيات المدرسة الابتدائية "بقرية الروضة" في مدينة بئر العبد، وشهد المعسكر الذي امتد لنهاية اليوم الدراسي حضور ٥٠ فتاة و٥٠ الأنشطة التفاعلية والمسابقات الرياضية والألعاب الذهنية التي تشاركت فيها الفتيات مع أمهاتهن.

واستهدف المعسكر تقريب وجهات النظر بين جيل الأمهات بأفكارهن ومعتقداتهن وجيل الفتيات بطموحاتهن وتطلعاتهن وتحفيزهن على العمل معًا لنبذ التقاليد والأعراف المجتمعية السلبية تجاه الفتاة.

وأشارت انه على هامش الفاعليات زار فريق العمل عدد من بيوت القرية وأدار حديث مع الأهالي عن أهمية استكمال جميع مراحل تعليم الفتيات وعدم التمييز بين الأبناء وباسم المجلس قام فريق العمل بتوزيع بعض الهدايا.

وعلى التوازي وخلال تنفيذ المعسكر في مدرسة الروضة الابتدائية تم إطلاق المبادرة في مدرسة بئر العبد الإعدادية للبنات وتنفيذ دوائر الحكي دوي لعدد ٤٥٠ فتاة تحكين من خلالها تجاربهن وآمالهن وشاركن قصصهن للبناء عليها وتمكينهن بداخل مجتمعهن المحلي بالاضافة الى تنفيذ فعاليات حوار الأجيال بين عدد من الامهات وبناتهن وايضا التعلم الرقمي وخلق حوار مجتمعي من خلال نوادي المشاهدة.

سبق إطلاق المبادرة تنفيذ تدريب عدد ٢٠ ميسرة من المحافظة علي منهجية تنفيذ المبادرة وكيفية خلق حوار مجتمعي من خلال نوادي المشاهدة وكذلك تقريب وجهات النظر بين الأمهات وبناتهن من خلال حوار الأجيال.. وكذلك توعية الفتيات بالأمان الإلكتروني والتعلم الرقمي والتي لاقت قبولًا بين الميسرات والفتيات.