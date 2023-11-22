الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسوق المصرية ولدى التاجر

القمح
القمح

حالة من الثبات والاستقرار السعري تشهدها أسعار القمح خلال مستهل التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء لدى تجار الجملة، عقب التراجع خلال تعاملات الجمعة الماضية، بمقدار 100 جنيه للطن، كما استقر تداول سعر الكيلو للبيع للمستهلك خلال التعاملات اليومية.

 

وفي السياق ذاته، قفزت واردات مصر من القمح بنحو 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إلى 8.34 مليون طن، مقابل 6.43 مليون طن في الفترة ذاتها من 2022.

 

وتابع الوزير، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الإثنين، «لدينا أماكن بالحقول الإرشادية التي تتبع الإرشادات الزراعية تصل إنتاجية فدان القمح بين 25 إلى 30 إردب للفدان»، داعيا المزارعين مع بدء موسم زراعة القمح الجديد إلى استخدام التقاوي المعتمدة عبر منافذ التوزيع بمديريات الزراعة والديوان العام، قائلا: «لدينا كميات متوافرة من التقاوي تكفي وتغطي 100 % من المساحة المستهدفة».

 

في هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأعلاف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات لمتابعيها وللمواطن المصري الذي يهتم باسعار السلع، لاسيما أسعار القمح، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

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أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

القمح

قمح روسي بروتين 12.5%

استقرت أسعار القمح «بروتين 12.5%»، عند 13,200 جنيه للطن.

 

قمح روسي بروتين 11.5%

وثبت سعر القمح «بروتين 11.5%»، عند 12,800 جنيه للطن، دون تغيير.

 

قمح روسي 12.5% بورصة السلع

وظل سعر طن القمح الروسي في بورصة السلع، عند 11,000 جنيه.

 

قمح أوكراني بروتين 11.5%

وسجل سعر القمح «بروتين 11.5%» ، عند 12,600 جنيه للطن.

 

سعر القمح للمستهلك

وسجل سعر كيلو القمح اليوم، 22 جنيهًا للمستهلك.

 

أسعار القمح عالميًا

انتعشت أسعار العقود الآجلة للقمح ببداية تداولات اليوم، في بورصة شيكاغو التجارية؛ إذ زاد عقد ديسمبر، لتداول القمح بمقدار 4 سنتات، ليسجل 559 سنتًا للبوشل.

 

وارتفع عقد مارس 2024؛ ليصل العقد الآجل إلى 587.25 سنت للبوشل بتعاملات اليوم، وقت كتابة الخبر.

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