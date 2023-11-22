رفض الزواج.. النيابة تتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مقتل عاملة نظافة على يد زميلها

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في واقعة مقتل سمية البالغة من العمر 35 سنة عاملة نظافة على يد رمضان. ف عامل بمحل للمنظفات بذات السنتر، بعدما طعنها 3 مرات مستخدما سلاح أبيض عبارة عن سكين بعدما طلب منها الزواج أكثر من مرة ورفضت طلبه.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الحادث وتفريغها لبيان تفاصيل وقوع الجريمة، وكما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وأمرت باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة وتفاصيل ملابستها.

وتحفظت النيابة على جثة المجني عليها داخل المشرحة لحين الانتهاء من تقرير الطب الشرعي لبيان ظروف وتوقيت الوفاة والإصابات التي في جسدها جراء الطعن.

ووقعت جريمة قتل بشعة في سنتر شهير بالحي الرابع بأكتوبر، حيث أقدم عامل على إنهاء حياة زميلته في نفس محل العمل بأن سدد لها عدة طعنات؛ بسبب رفضها للزواج منه.

وكان قد أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة ضبط المتهم الهارب، والتحفظ على كاميرات المراقبة، والاستماع إلى شاهدة الواقعة وزملاء المجني عليها، وطلب التحريات حول الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بسنتر شهير في محيط دائرة قسم ثان أكتوبر.

وبالفحص والتقنين تبين أن المتهم رمضان. ف ويعمل عامل بمحل للمنظفات بذات السنتر، الذي تعمل به المجني عليها قام بحمل سلاح أبيضّ سكين وطعن سمية عاملة نظافة 3 طعنات من الخلق حتى فارقت الحياة بعدما رفضت الزواج منه.

وفي واقعة آخرى باشر النيابة العامة التحقيق مع متهمين قاموا باستدراج عامل توصيل طلبات والتعدى عليه وسرقة دراجته النارية بالجيزة.

أمرت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على الدراجة النارية وكاميرات المراقبة في محيط المنطقة.

كان قد تمكنت أجهزة الأمن في الجيزة، من القبض على 3 أشخاص لقيامهم باستدراج عامل توصيل طلبات والتعدى عليه وسرقة دراجته النارية بكرداسة.