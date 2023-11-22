رقم سلبي يُطارد ميسي مع الأرجنتين أمام البرازيل عبر التاريخ

تتسم مباريات البرازيل والارجنتين بالمتعة والإثارة الكروية، خلال المواجهات الودية أو الرسمية التى جمعت بين المنتخبين على مر العصور.

رقم سلبي يطارد ليونيل ميسي في مواجهاته أمام البرازيل

ويتمتع الأرجنتيني ليونيل ميسي بسجل حافل من الأرقام القياسية التي حققها من خلال مسيرته الكروية داخل المستطيل الأخضر، إلا أنه يملك رقمًا سلبيًا خلال مشواره فى الملاعب.

ويعيش البرغوث حالة من عدم الرضا نظرًا لعدم استطاعته تسجيل أى أهداف في شباك المنتخب البرازيلي حتى الآن خلال المباريات الرسمية مما يتسبب فى ملاحقته لهذا الرقم السلبي خلال مسيرته.

وحقق منتخب الأرجنتين الفوز على نظيره البرازيلي بهدف دون رد، أحرزه نيكولاس أوتاميندي ليتصدر التانجو ترتيب مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويعتلى منتخب الأرجنتين قمة جدول ترتيب تصفيات كأس العالم برصيد 15 نقطة محصلة تحقيق الانتصار في 5 مواجهات وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة، فيما سجل 8 أهداف وتعرض للهزيمة في مباراتين.

صدارة منتخب الأرجنتين تمنح البرازيل الهزيمة الأولى بتصفيات المونديال

الحق منتخب الأرجنتين بنظيره البرازيلي الهزيمة بهدف نظيف، في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

واستقبل منتخب البرازيل الهزيمة الأولى بتصفيات المونديال على أرضه "ملعب استاد ماراكانا"، بالجولة السادسة من التصفيات بحسب ما أكدته الصحف العالمية بصفة عامة والبرازيلية بصفة خاصة.

وبتلك الهزيمة حقق منتخب البرازيل أسوأ بداياته بتصفيات أمريكا الجنوبية تاريخيًا، بعد هدف نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 63 الذى منح المنتخب الأرجنتيني نقاط المباراة.

فيديو.. هدف المباراة