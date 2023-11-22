مدير تعليم دشنا يجتمع بمديري مدارس مجمع قروي أبو مناع

عقد طارق نور الدين مدير عام دشنا التعليمية، اجتماعا بجميع مديري مدارس مجلس قروي أبومناع بحري وغرب استعدادًا لاختبارات شهر نوفمبر الجارى.

وأكد نورالدين، جاهزية الإدارة لإجراء الاختبارات بالتنسيق بين الموجهين الأوائل ومديري المدارس وكذلك الالتزام بالمواصفات الامتحانية لكل مادة فى مراحل النقل المختلفة.

وفى سياق متصل شدد المدير العام، على ضرورة تجديد علمي جمهورية مصر ومحافظة قنا علي أسطح مباني المدارس وضرورة التواصل بين مديري المدارس ومعلمي المواد و الموجهين لتذليل اى عقبات تواجههم أثناء عملهم.

وطالب مديري المدارس بضرورة تسليم أعداد العجز فى تدريس المواد بالمراحل المختلفة بمدارس الإدارة مع وضع مقترحات للحل للحد من تلك المشكلة بالإدارة.