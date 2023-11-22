ضربها بـ3 طعنات التحقيق في وفاة فتاة على يد زميلها لرفضها الزواج منه

وقعت جريمة قتل بشعة في سنتر شهير بالحي الرابع بأكتوبر، حيث أقدم عامل على إنهاء حياة زميلته في نفس محل العمل بأن سدد لها عدة طعنات؛ بسبب رفضها للزواج منه.

وتباشر نيابة الجيزة التحقيق في واقعة مقتل سمية البالغة من العمر 35 سنة عاملة نظافة على يد رمضان. ف عامل بمحل للمنظفات بذات السنتر، بعدما طعنها 3 مرات مستخدما سلاح أبيض عبارة عن سكين بعدما طلب منها الزواج أكثر من مرة ورفضت طلبه.

وكلفت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وأمرت باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة وتفاصيل ملابستها.

وتحفظت النيابة على جثة المجني عليها داخل المشرحة لحين الانتهاء من تقرير الطب الشرعي لبيان ظروف وتوقيت الوفاة والإصابات التي في جسدها جراء الطعن.

وكان قد أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة ضبط المتهم الهارب، والتحفظ على كاميرات المراقبة، والاستماع إلى شاهدة الواقعة وزملاء المجني عليها، وطلب التحريات حول الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة آخرى قررت النيابة العامة حبس مزارع مقيم بدائرة قسم شرطة النجيلة أطلق النيران على شخص وتسبب في إنهاء حياة أخر بعيار ناري بسبب خلاف على قطعة أرض في محافظة مطروح.

تباشر النيابة العامة التحقيق في وقوع وفاة شخص وإصابة آخر، بطلقات نارية بسبب خلافات على قطعة أرض بمحيط مديرية أمن مطروح .

وأمرت النيابة العامة باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قد كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة برانى بمديرية أمن مطروح بوجود مشاجرة بإحدى القرى بدائرة القسم بسبب خلاف على زراعة قطعة أرض، ونتج عنها وفاة شخص وإصابة آخر، بطلقات نارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة (مزارع- مقيم بدائرة قسم شرطة النجيلة) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم (بندقية آلية وبخزينتها 15طلقة).