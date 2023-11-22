البرلمان العربي يرحب بالهدنة الإنسانية في غزة ويشيد بجهود مصر وقطر

رحب البرلمان العربي، بالتوصل إلى اتفاق لتنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين، داعيا إلى حتمية استدامة هذه الهدنة والتوصل إلى وقف دائم ونهائي لإطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وأشاد البرلمان العربي، في بيان اليوم الأربعاء، بالجهود الحثيثة التي قامت بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر من أجل التوصل إلى هذه الهدنة الإنسانية، معربا عن أمله في أن تساهم تلك الهدنة في التخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.



وجدد البرلمان العربي، مطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية ومحاسبة سلطة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق المدنيين الفلسطينيين على مدار أكثر من شهر بشكل متواصل.



وأعلن العسومى فى المؤتمر الصحفى الذى عقده البرلمان العربى، أمس، عن خطة التحرك الدولية لمواجهة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى، دعمه للجهود التى تبذلها مصر فى إدارتها للأزمة الراهنة فى قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بمجابهتها للدعوات التى أطلقها الاحتلال الإسرائيلى لتهجير سكانه وما تحمله من تداعيات كبيرة، والتى يبدو أن مصر هى المستهدف الرئيسى منها، مشيرًا إلى أنه يجب التعاون مع الحكومات العربية، التى تبذل جهودًا كبيرة للتصدى لانتهاكات الاحتلال، خاصة مخطط التهجير.

وتابع: ما يحدث فى حق الشعب الفلسطينى هو حرب إبادة جماعية وحرب ضد الإنسانية وليست دفاعًا عن النفس، بل إنها محاولة للقضاء على الشعب الفلسطينى وإنهاء وجوده، مؤكدًا أن فلسطين عربية وستبقى عربية، لافتًا إلى أن الجرائم التى ترتكبها قوات الاحتلال فى الضفة الغربية تمحو النظرية التى تستند عليها إسرائيل وهى الدفاع عن نفسها أو محاربة حماس.

وأضاف العسومى أن الاعتداءات التى يشنها الاحتلال الإسرائيلى تشهد فلسفة جديدة عبر استهداف المستشفيات، ناهيك عن حرمان سكان القطاع من أبسط حقوقهم كالغذاء والدواء والوقود. وأعرب عن دهشته من المواقف التى تتبناها بعض الدول الغربية تجاه الانتهاكات التى تُرتكب فى قطاع غزة، موضحًا أن تلك المواقف تمثل وصمة عار فى جبين الدول المؤيدة للاحتلال.

وشدد رئيس البرلمان العربى على أن القضية الفلسطينية تبقى قضية العرب الأولى، وتبقى فى حاجة دائمة للدعم، فى ظل ما يحدث من انتهاكات كبيرة تصل إلى حد جرائم الحرب، وهو ما دفع البرلمان إلى اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأشاد العسومى بالنتائج التى آلت لها القمة العربية الإسلامية، موضحًا أنها تساهم فى تشكيل رأى عام عالمى مساند للقضية الفلسطينية.

وتابع العسومى: القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى تم نسفه فى تلك الحرب على الشعب الفلسطينى، ولا يمكن أن يُعتمد عليه فى أى نزاع مستقبلى، مؤكدًا أن غزة تتعرض لقطع المياه ومنع الغذاء والطاقة والدواء، وأن ما يحدث هو عملية شحن للأجيال المقبلة بالكراهية تجاه الدول الداعمة لإسرائيل.