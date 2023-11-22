ننشر أسماء الفائزين بمسابقة " فن الإلقاء" بقنا

أعلنت توجيه التربية المسرحية بإدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، أسماء التلاميذ والطلاب الفائزين من المشاركين في مسابقة " فن الإلقاء" للعام الدراسي 2023/2024 على مستوى المديرية و تصعيدهم للتصفيات على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشؤون التنفيذية، والدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية.

وأسفرت نتائج تصفيات مسابقة " فن الإلقاء " للعام 2023/2024،علي مستوى المحافظة بمدينة قنا عن فوز التلميذة " هنا منتصر عبد الله" مدرسة الساحل الابتدائية، و التلميذة " شادية مبارك سيد"مدرسة الساحل الابتدائية، والتلميذة "مريم مروان فتحى" مدرسة اللواء سمير خلف الله الرسمية للغات، والطالبة "جنا هانى عبد الفتاح فاضل" مدرسة الشهيد إسلام عبد الرازق الرسمية للغات، والطالب " محمد محمود عبد الرازق" مدرسة الخضيرات الإعدادية والطالبة" آية عبد الرسول محمد" مدرسة أنور السادات الثانوية بنات.

تكونت لجنة تحكيم المسابقة بمديرية التربية والتعليم بقنا، من محمد فاروق مبارك رئيس قسم الأنشطة بالمديرية، و نشأت أحمد السيد موجه عام التربية المسرحية، ورشا أحمد فؤاد موجه ثانوى بالمديرية، وأشرف علي تدريب التلاميذ والطلاب المشاركين في فعاليات المسابقة، إبراهيم محمد عرابى موجه أول التربية المسرحية، ومحمد عبد الجابر محمد، ولبنى محمد اسماعيل موجها التربية المسرحية بإدارة نجع حمادي التعليمية.