شغب الجماهير يُطفىء أضواء ديربي الأرجنتين والبرازيل بتصفيات المونديال(فيديو)

فاز منتخب الأرجنتين على نظيره البرازيلي ليتصدر ترتيب المجموعة بتصفيات أمريكا الجنوبية الحالية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

شغب جماهيري..

بدأت أحداث القمة الكروية العالمية بين منتخب الأرجنتين ونظيره البرازيل، باستقبال ستاد ماراكانا معقل السامبا، لاعبو المنتخبين.

وأثناء النشيد الوطني لمنتخب البرازيل في مراسم ما قبل المباراة، اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن وجماهير الأرجنتين، في المدرجات.

وشهدت احداث اللقاء شجارعنيف بين الجمهورين رغم الأجواء الودية في بداية الأمر، التى شهدت لافتات طيبة من جماهير السامبا لتحية ليونيل ميسي بعد تتويجه كأفضل لاعب في العالم.

وتوجه لاعبو منتخب الأرجنتين الى الاحداث الواقعة بالمدرجات لتهدئة جماهيرهم، إلا أنهم فوجئوا بشدة الاشتباكات مما اسفر عن وجود جرحى.

ونجح نيكولاس أوتاميندي لاعب منتخب الارجنتين فى خطف هدف الفوز المثير بعد احداث درامية شهدتها مواجهة تصفيات امريكا الجنوبية بين جماهير السامبا والتانجو.

ويعتلى منتخب الأرجنتين قمة جدول ترتيب تصفيات كأس العالم برصيد 15 نقطة محصلة تحقيق الانتصار في 5 مواجهات وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة، فيما سجل 8 أهداف وتعرض للهزيمة فى مباراتين.

فيما يتواجد المنتخب البرازيلي في المركز السادس بجدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 7 نقاط جمعها جمعها من الانتصار فى مباراتين والتعادل في لقاء وحيد وتعرضه للهزيمة فى 3 أخرين.

فيديو اشتباكات الجماهير