وزير الخارجية البريطاني: اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة خطوة مهمة

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، خطوة مهمة، بحسب ما ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

نجاح الوساطة المشتركة

وأعلنت مصر اليوم عن نجاح الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة ودولة قطر، التي أسفرت عن التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة.

وذكر مصدر لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه سيتم الإعلان عن توقيت الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال 24 ساعة التي من المقرر أن تستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد.

الهدنة الإنسانية

وأوضح المصدر أن الهدنة الإنسانية تتضمن تبادل 50 من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين في إسرائيل.