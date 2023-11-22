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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رابط معرفة لجنة انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة المصرية

رابط معرفة لجنة انتخابات الرئاسة 2024.. تبدأ انتخابات الرئاسة المصرية في ديسمبر 2023، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 أيام لتصويت المصريين بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر، كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 أيام لاقتراع المصريين في الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر.

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لماذا تم تغيير تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات؟؟ القانون يجيب..

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 موعد الانتخابات الرئاسية

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، يبحث الكثير من المواطنين من له حق الاقتراع في البحث عن معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024.

رابط معرفة لجنة انتخابات الرئاسة 2024

في البداية الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا

النقر على أيقونة استعلم عن موقفك الانتخابي.

يجب إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

أخير النقر على زر استعلم، سيظهر أمامك الموقف الانتخابي ومكان اللجنة الانتخابية.

طريقة تغيير مقر اللجنة الانتخابية

الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات 

النقر على أيقونة طلبات.

اختيار طلب تغيير المركز الانتخابي.

إدخال الرقم القومي، والنقر على أبدأ الطلب

إدخال البيانات المطلوبة منك.

اختيار المركز الانتخابي الأقرب.

عند إضافة أفراد من الأسرة لطلب نقل المركز الانتخابي، الضغط على إضافة فرد جديد

 الضغط على كلمة إرسال

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الجريدة الورقية