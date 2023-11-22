صبحي: دراسة تعميم فكرة مراكز التكوين المهني بمختلف مراكز الشباب

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، افتتاح مركز التكوين المهنى بالأميرية التابع لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والذي يهدف إلي تنفيذ برامج تعليمية وتدريبية وأنشطة متنوعة لذوى الهمم والقدرات، بحضور مسئولي جمعية "حنان الدنيا" لرعاية ذوى الهمم والقدرات الخاصة، وقيادات الوزارة والمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



يُقدم مركز التكوين المهني خدماته إلي ذوي الإعاقة، المرأة المعيلة، والشباب، ويهتم بالتأهيل والتدريب والتعليم والإقامة أيضًا، من خلال تقديمه لخدمات؛ تخاطب، تكامل حسي، تنمية مهارات، تأهيل حركي، تعديل سلوك، تأهيل مهني، وعلاج طبيعي.



في كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحى أن أبناء مصر من ذوى الهمم والقدرات الخاصة فى قلب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى يولى بالغ الاهتمام بهم، ويوجه كافة مؤسسات الدولة للعمل على دمجهم فى مختلف المشروعات، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم،



ولفت وزير الشباب والرياضة إلى الدعم الكبير الذى تقدمه الوزارة لذوى الهمم من خلال الأنشطة والمشروعات المنفذة لهم خصيصاً على مدار العام فى كافة محافظات الجمهورية، ومنها برامج اكتشاف الموهوبين من ذوى الهمم "إبداع قادرون"، وبرامج تدريبية ومعسكرات رياضية وترفيهية، وبطولات ومنافسات رياضية منها دورى مراكز الشباب لذوى الهمم، وإقامة مراكز التخاطب، ومراكز تدريب وتأهيل وغيرها من البرامج لذوى الهمم داخل مراكز الشباب بمختلف المحافظات



ونوه الوزير إلي حرص الوزارة على تبنى كافة المبادرات والتعاون مع مختلف المؤسسات بهدف دعم ورعاية وتدريب وتعليم أبناء مصر من ذوى الهمم والقدرات الخاصة فى مختلف الأعمار السنية، مشيرا أنهم يلقون كل الدعم والاهتمام الواضح من القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "نعمل علي دراسة تعميم فكرة مراكز التكوين المهني بمختلف مراكز الشباب علي غرار مراكز التخاطب بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لذوي الهمم".



كما أشار الدكتور أشرف صبحي إلي أهمية مركز التكوين المهني فى تنفيذ مزيد من المشروعات والبرامج لذوى الهمم والتى يتم تنفيذها على مستوى محافظة القاهرة بجانب مختلف الأنشطة المنفذة فى جميع أنحاء الجمهورية لهم، مبيناً أن الوزارة تسعى إلى مزيد من الإتاحة لذوى الهمم وإشراكهم فى مختلف البرامج.



وعبر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عن شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة علي حضوره افتتاح مركز التكوين المهني، كما توجه المحافظ بالشكر الي رجل الأعمال الكويتي الشيخ محمد الكندري لما يُقدمه من أعمال هامة، قائلًا : "كلنا في خدمة الشباب، حيث أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بهم، فهم أملنا وأمل مصر".



وتحدث محافظ القاهرة، عن أهمية تموين قاعدة قوية ومتنوعة من كفاءات الشباب بمختلف المجالات لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وإعداد جيل قادر على صنع القرار والمشاركة السياسية، موضحًا أيضًا أن تمكين المرأة والشباب من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وقال الشيخ محمد الكندري رجل الأعمال الكويتي والرئيس الشرفي لجمعية حنان الدنيا: "يطيب لي أن أتقدم بالشكر والتقدير والامتنان إلي دعم وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة، علي تقديمهما الدعم الدائم والمستمر لجمعية حنان وطن، وعونها علي ما تُقدمه لمختلف المواطنين".



من جانبها، تقدمت الدكتورة هالة الخولي مدير جمعية حنان الدنيا، بالشكر الجزيل لكل من ساهم في هذا الإنجاز من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال، وكذلك عميق الشكر لكل أبناء جمعية حنان الدنيا علي جهودهم.



