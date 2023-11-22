سنن الوضوء.. تبدأ بالسواك وتنتهي بالصلاة

للوضوء عدّة سُننٍ يُثاب فاعلها، ولا يُعاقَب تاركها، وهي: -السِّواك: وهو ما يُستعمَل لتطهير الأسنان من عود الأراك ونحوه، ويُسَنّ قبل غسل الكفَّين أو قبل المضمضة. -التسمية: وتُسَنّ عند غسل الكفَّين أوّل الوضوء، وأقلّها قول: "بسم الله"، والأفضل قول: "بسم الله الرحمن الرحيم"، ويُسَنّ أن تكون مقرونةً بالنيّة؛ فيكون لسانه بالبسملة، وقلبه بالنيّة، وإذا نَسِيَ البسملة أوّل الوضوء أتى بها في أثنائه؛ فيقول: "بسم الله أوّله وآخره". -غَسل الكفَّين إلى الرُّسغَيْن: والرسغ هو المِفصل بين الساعد، والكفّ.

-المضمضة والاستنشاق: والمبالغة فيهما لغير الصائم. تكرار غَسل كلّ عُضوٍ ثلاث مرات. مَسح الرأس كلّه. مَسح الأذنَين ظاهرهما، وباطنهما بماءٍ جديدٍ غير الماء الذي مُسِح به الرأس. -تخليل أصابع اليدَين بالماء. -الموالاة: أي تتابُع غَسل الأعضاء.

-التيامُن: أي تقديم العُضو اليمين على اليسار. -إطالة الغرّة والتحجيل: ويُقصَد بإطالة الغرّة غَسل مُقدّمة الرأس، والأذنَين، والعنق مع الوجه، أمّا إطالة التحجيل، فيُقصَد بها غسل البعض من العَضُدَين، والساقين؛ بغَسل اليدَين، والقدمَين.

-البدء بغَسل الوجه من أعلاه والبدء بالأصابع في غَسل اليدَين، والرجلَين. -تحريك الخاتم: وذلك لإيصال الماء يقيناً. -استقبال القِبلة. -عدم التكلُّم إلّا لمصلحةٍ. -عدم ضَرب الوجه بالماء. -الذِّكر والدعاء عَقِب الوضوء: وذلك بقول: "أشهد أن لا إلهَ الا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المُتطهِّرين"؛ فقد قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (من توضأ فأحسن الوضوءَ ثم قال: أشهد أن لا إله َ الا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهِّرين، فُتحت له ثمانيةُ أبوابِ الجنةِ، يدخل من أيّها شاءَ). - صلاة ركعتين عقب الوضوء.



