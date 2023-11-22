عاجل.. أول تعليق امريكي بعد اتفاق إطلاق سراح الرهائن بين حماس وإسرائيل

اتفاق إطلاق سراح الرهائن بين حماس وإسرائيل..اعلن قبل قليل الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن ترحيبه الشديد باتفاق إطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وفي سياق متصل اعلنت قناة "الحرة" الأمريكية، ان بايدن إن الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس ينبغي أن يعيد رهائن أمريكيين إضافيين إلى وطنهم.

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وجيش الاحتلال

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على صفقة الأسرى مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

اتفاق حماس وإسرائيل بتبادل الأسرى

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اتفاق لإطلاق سراح ما يقرب من 50 رهينة في قطاع غزة مقابل وقف إطلاق النار لعدة أيام والإفراج عن بعض النساء والقاصرين الفلسطينيين الأسرى، إلى جانب السماح بدخول المزيد من الوقود والمساعدات الإنسانية إلى غزة.

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية أن جميع أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي صوتت لصالح القرار باستثناء ثلاثة أعضاء من حزب "عوتسما يهوديت" الذين صوتوا ضده.

وصوت أعضاء تحالف "الصهيونية الدينية" الذين قالوا قبل الاجتماع أنهم معارضين للمخطط، لصالحه في النهاية.

بيان رسمي من نتنياهو

وأصدر مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بيانًا رسميًا يؤكد فيه قرار مجلس الوزراء بالموافقة على صفقة الرهائن الأولى مع حركة "حماس".

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال المكتب في البيان إن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بإعادة جميع الرهائن إلى وطنهم.

ولفت البيان إلى أن الحكومة وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى لتحقيق هذا الهدف، والتي سيتم بموجبها إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 أسيرًا من النساء والأطفال، على مدى أربعة أيام، يتم خلالها وقف إطلاق النار.

وأضاف أن "الإفراج عن كل عشرة محتجزين إضافيين سيؤدي إلى يوم إضافي من الهدنة"، لكن الحكومة تعهدت بمواصلة حربها ضد حماس بعد انتهاء وقت إطلاق النار.