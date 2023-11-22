مفاجأة صادمة لجماهير الزمالك بشأن أحمد فتوح

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن فشل جلسة عمرو الجنايني، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق مع أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال مهيب عبدالهادي، خلال برنامج «اللعيب»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «كان آخر آمال فتوح، مع نادي الزمالك، الجلسة التي كان تم عقدها برعاية عمرو الجنايني»، مضيفًا: «عمرو الجنايني، عقد جلسة مع فتوح، بحضور طارق السيد».

وأضاف: «جلسة عمرو الجنايني مع فتوح، فشلت تمامًا، والحل الأمثل لأزمة اللاعب رحيله لأحد الأندية في شهر يناير المقبل، ولكن سيكون هناك صعوبة في انتقاله لأي نادٍ لأنه سيكون لاعبًا حرًا في نهاية الموسم الجاري، إلا إذا كان هناك نادي في حاجة ضرورية لخدمات اللاعب».

وأتم: «موضوع فتوح، مع نادي الزمالك أصبح صعبًا للغاية في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي».

وينتهي تعاقد أحمد فتوح بنهاية الموسم الجاري، وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قرّر إيقاف فتوح، لمدة شهر وخصم 25% من عقده وعرضه للبيع، بسبب تركه معسكر الفريق ليلة مباراة زد في بطولة الدوري.