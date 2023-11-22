الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رئيس قطاع الناشئين بنادى إنبى: تامر مصطفى يؤمن بمشروعنا

تامر مصطفى
تامر مصطفى

قال عماد جابر رئيس قطاع الناشئين بنادى إنبى إن الفريق الأول يملك 16 لاعبا من القطاع مؤكداً أن النادى البترولى لديه ذخيرة كبيرة من اللاعبين وهدفه فى المقام الأول الاستثمار وتصدير نجوم للفريق الأول.

أكد رئيس قطاع الناشئين خلال تصريحات تلفزيونية لملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى على قناة الشمس أنهم نجحوا فى تصدير العديد من اللاعبين للفريق الأول وبيع أخرين جلبوا مكاسب مالية كبيرة للنادى البترولى.

تابع جابر:" لو نظرت إلى مجموعة اللاعبين الموجودين حاليا فى الدرجة الأولى فى أى مباراة تجد القوام الأساسى مكون من 6 لاعبين ناشئين على الأقل".

وواصل جابر:" قفشة من ضمن ولاد إنبى الذين تألقوا وأطلقنا عليه هذا الاسم لأنه بيمسك الفراخ وصالح جمعة وكهربا وغيرهم من اللاعبين المهمين الذين أفادوا المنتخبات الوطنية".

وأكمل رئيس قطاع الناشئين بنادى إنبى:" تامر مصطفى المدير  الفنى لفريق إنبى عنده قناعة تامة بلاعبى قطاع الناشئين ويدفع بهم فى المباريات،ولديه إيمان بإنجاح خطة النادى الاستثمارية فى الاعتماد على ولاد النادى".

وواصل عماد جابر:" نحن من بدأنا السن التحضيرى فى الملاعب والأندية تعلمت من طريقتنا ونبعد عن العلاقات الشخصية فى عملنا والوسايط وهذا سبب نجاحنا واختيارتنا لازم تبقى على كفاءة عالية".

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