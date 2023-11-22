مستشار وزير التموين يكشف سر الارتفاع الحالي في أسعار الذهب

علق ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، على الارتفاعات القياسية التي تشهدها أسعار الذهب في السوق المحلي ووصول سعر الجنيه الذهب إلى 23 ألف جنيه، قائلًا إن «الارتفاعات مبررة جداً لأن الذهب ارتفع عالميًا لأكثر من 130 دولارًا، وارتفاع أسعار الذهب أمر مبرر، وعالميًا وصلت الأوقية لأكثر من 2000 دولار».

وتابع في مداخلة تليفونية برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «الافراد بيحبوا يقتنوا الذهب كمخزن للقيمة وكذا الدول».

وحول مبادرة المصريين في الخارج قال إن «هناك قائمة وكميات ذهب كويسة بتدخل للبلد، ولولا المبادرة لكان ارتفاع الذهب كبيرا جداً، والمصريين مغرمون بشراء الدهب».

وتوقع أن تشهد الفترة القادمة تراجعاً في الاسعار قائلاً: «من المتوقع أن تنخفض الأسعار في الفترة المقبلة.. وأنصح المواطنين المغرمين بالذهب عدم الاقتناء في الوقت الحالي، والانتظار بعض الشيء مع توقعات تراجعه في البورصات العالمية، ومن جهة أخرى دخول كميات ذهب للسوق المحلي عبر مبادرة زيرو جمارك سيساهم في خفض الأسعار».

