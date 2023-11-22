السفارة المصرية بروما تستقبل الشباب المصري من الدول الأوروبية لتسوية الموقف التجنيدي

التقى بسام راضی سفير مصر بإيطاليا بالشباب المصرى المتقدم للاستفادة من مبادرة وزارة الخارجية لتسوية الموقف التجنيدى، حيث توافد الشباب المصرى من جميع الدول الاوروبية على مدار الاسبوع الماضى الى مقر السفارة المصرية فى العاصمة روما للقاء لجنة متخصصة من القوات المسلحة المصرية حضرت من القاهرة بالتنسيق مع مكتب دفاع روما وبإشراف الملحق العسكرى لتسوية المواقف التجنيدية لأبنائنا المُقيمين من جميع دول الإتحاد الأوروبي، حيث اختارت لجنة وزارة الدفاع السفارة فى روما مقراً لعملها الذى شمل جميع دول الاتحاد الاوروبى، وذلك بغرض إتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الشباب المصرى لتسوية موقفهم التجنيدى وتسليمهم شهادة المعاملة التجنيدية بعد إستيفاء المستندات المطلوبة، حيث تم اخطارهم مسبقاً عبر الرسائل الاليكترونية بتاريخ قدوم اللجنة الى مقر السفارة بروما لعقد لقاءات شخصية معهم.

ومن جانبه، حرص السفير بسام راضي على الاطمئنان على حسن سير الاجراءات ذات الصلة، وكذلك مناقشة الشباب المصرى الوافد الى السفارة من جميع الدول الاوروبية والاستماع الى آرائهم وملحوظاتهم واقتراحاتهم بشأن مبادرة وزارة الخارجية لتسوية الموقف التجنيدى، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة وتذليل جميع الصعاب لهم، وقد ابدى الشباب المصرى سعادتهم البالغة بتلك المبادرة الجديدة التى سهلت عليهم الكثير من الاجراءات المتعلقة باقامتهم في الخارج وكذلك سلاسة سفرهم الى وطنهم مصر. وقد أثنى جميع الشباب المترددين على مقر السفارة بالتنظيم الجيد والمتميز وكذلك سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم من قبل لجنة القوات المسلحة ومكتب الدفاع بالسفارة.

وقد عبر كافة الشباب المصرى للسفير بسام راضي عن املهم بالنظر فى تجديد المبادرة لمدد زمنية اضافية لاتاحة الفرصة لمزيد من اقرانهم من الشباب المصرى في الخارج للاستفادة منها نظراً للأهمية البالغة لموضوع تسوية الموقف التجنيدي."

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