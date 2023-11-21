"الجيل الحالى بين الحديث والقديم" محاضرة ثقافية ينظمها قصر ثقافة الخارجة

نظمت محاضرة ثقافية بعنوان "الجيل الحالى بين الحديث والقديم" في مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات في الخارجة، بإشراف قصر ثقافة الخارجة برئاسة سماح مسعود. يأتي تنظيم هذه المحاضرة ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة التي يرأسها عمرو البسيوني، والمنفذة في إقليم وسط الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد الذي يترأسه ابتسام عبد المريد.

وقدم المحاضرة أحمد حسين، مدير مدرسة بأظارة الخارجة التعليمية وتناول في المحاضرة موضوع "الجيل الحالي بين الحديث والقديم"، وهذا الموضوع يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب في العصر الحديث وتأثير التكنولوجيا والتطور على أنماط حياتهم وقيمهم الثقافية.

ستكون المحاضرة فرصة للتفكير والنقاش حول تأثير العولمة والانفتاح الثقافي على الشباب، وتبادل الآراء حول كيفية التوفيق بين القيم التقليدية والعصرية في بناء شخصية الجيل الحالي.

تعتبر هذه المحاضرة واحدة من سلسلة فعاليات ثقافية ينظمها قصر ثقافة الخارجة بهدف توعية الشباب بأهمية الثقافة وتعزيز الوعي الثقافي لديهم. يتطلع قصر ثقافة الخارجة أن تسهم هذه المحاضرة في تعزيز قدرات الشباب على التفكير النقدي وتحفيزهم للمشاركة الفعالة في المجتمع وتطوير مهاراتهم الثقافية والاجتماعية.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات