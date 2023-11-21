"نشر الوعي عن خطورة المخدرات" محاضرة ثقافية بمكتبة الطفل والشباب بالفرافرة

نظمت محاضرة ثقافية بعنوان "نشر الوعي عن خطورة المخدرات" في مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة. تمت الحاضرة من قبل القذافي سليم، الذي يعتبر خبيرًا في مجال مكافحة المخدرات. ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ،والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد وتهدف هذه المحاضرة إلى توعية الشباب بأضرار المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع بشكل عام.

تمت المحاضرة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة لقصور الثقافة في مكافحة ظاهرة المخدرات، والتي تهدف إلى حماية الشباب وتوعيتهم بالمخاطر التي قد يتعرضون لها إذا تعاطوا المخدرات. ويأتي ذلك في إطار السعي المستمر لتعزيز الوعي الثقافي والوقائي في المجتمع.

تطرق سليم في محاضرته إلى أنواع المخدرات المختلفة، وأثرها على الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية. كما تحدث عن آليات الإدمان وطرق التعامل مع المدمنين وأهمية العلاج والدعم النفسي للتخلص من هذه الإدمانات الضارة.

تفاعل الحضور بشكل كبير مع المحاضرة، حيث أبدوا استيعابًا عميقًا للمعلومات التي تم تقديمها وأعربوا عن رغبتهم في نشر الوعي حول خطورة المخدرات في أوساط المجتمع. كما قدموا العديد من الأسئلة والاستفسارات، التي تم الإجابة عليها من قبل القذافي سليم بشكل شامل ومفصل.

تعكس هذه المحاضرة جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة في تنظيم فعاليات ثقافية متنوعة تهدف إلى نشر الوعي وتعزيز المعرفة في المجتمع. وتعد مكافحة المخدرات من أولويات الهيئة، لتأثيرها السلبي على الشباب والمستقبل. وستواصل الهيئة تنظيم فعاليات مشابهة في المستقبل لتحقيق أهدافها في بناء مجتمع أكثر صحة وتوعية.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات