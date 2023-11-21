تصل للحبس.. تعرف على المخلفات المرورية وعقوبتها 

رغم ما تناشد به الإدارة العامة للمرور من تنبيهات وإرشادات سلامة مهمة للسائقين، إلا أن المخالفات المرورية في تزداد بشكل ملحوظ، لذلك وضعت الإدارة العامة للمرور عقوبات رادعة للمخالفين لتلك لإرشادات سواء لجودة وسلامة السيارة أو تركيب الملصقات أو السير في الطرق المعاكسة وغير المخصصة.

وخلال هذا التقرير تعرض لكم عقوبات المخالفات المرورية وكيف تصل المخالفة للحبس.



المخالفات المرورية



صرح اللواء '' أحمد هشام '' الخبير المروري "للوفد"، أن القانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون 121 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية 16/13 لسنة 2008، وينص قانون المرور في قانون العقوبات بتوقيع عقوبات على مالك السيارة وقائد السيارة في حالة ارتكاب المخالفات المرورية المنصوص عليها في قانون العقوبات بقانون المرور، هذه العقوبات تتراوح بين غرامات مالية وسحب رخص التسيير والقيادة للسيارة ولقائد السيارة، وأيضا إيقاف التراخيص كما تصل إلى الحبس وذلك حسب نوع المخالفة المرورية ومدى جسامتها وقد قال قانون المرور في الآونة الأخيرة بتشديد العقوبات على المخالفات المرورية والتي دائما يرتكبها قائد السيارة وعلى مدار اليوم الكامل.



أبرز المخالفات



وأضاف "هشام" أن أبرز تلك المخالفات هي عدم تواجد طفاية الحريق داخل السيارة أو عدم صلاحيتها وتلك عقوبتها غرامة مالية قدرها 300 جنية، وكذا عدم توافر مستلزمات السيارة وهي المثلث العاكس أو حقيبة الإسعاف يعاقب مرتكبها بغرامة مالية حد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 300 جنيه.



وكذلك الأمر في مخالفة الإشارة الضوئية عندا أو تجاوزها وعدم السماح لعبور المشاة وتلك يعاقب عليها القانون بحد أدنى 300 جنيه وحد أقصى 1500 جنيه، كما يعاقب القانون مرتكبي الفعل الفاضح في الطريق أو المخل بالآداب العامة بغرامة مالية قدرها 300 وتصل في بعض الأحيان إلى 1000 جنيه.

وادلف "هشام" انه يعاقب قائد السيارة بغرامة مالية قدروها 2000 جنيه مع إدخال السيارة فحصا فنيا عند تركيبه زجاج فيرميل للسيارة، وأيضا في حالة ترك السيارة في نهر الطريق دون مبرر مما تسبب إعاقة حركة المرور وتلك يعاقب عليه القانون بغرامة مالية حد ادنى 200 جنيه وحد أقصى 2000 جنيه.



وتابع اللواء "احمد هشام" انه في حالة إستخدام قائد السيارة أجهزة تؤثر على الردارات او تكشف الردارات، فيتم تغريمه 1500 جنيه كحد أدنى و 3000 كحد أقصى مع إقاف رخصة القيادة بحد ادنى شهر وحد اقصى ستة اشهر وتصل لمدة سنة.



وكذلك عقوبات لكل قائد سيارة لم يتبع تعليمات رجال المرور وتغريمه 500 جنيه قفط لا غير، وأيضا عدم إرشاد قائد المركبة عن حادث مروري حدث وتنص تلك العقوبة بتوقيع 500 جنيه كحد أدنى و1500 كحد اقصى لمرتكبها وذلك مع إيقاف رخصة القيادة بحد ادني شهر وحد اقصى ثلاثة اشهر.



واضاف "هشام" معاقبة قائد السيارة التي تتسبب سيارته بإصدار روائح كريهة_مثل سيارات حمل المواشي_بتوقيع غرامة مالية قدرها 500 كحد ادني و 1500 كحد اقصى، اما في حين عدم تغطية الحمولة_كالرمل_وسقوطها على الطريق فتلك يعاقب مرتكبها بغرامة مالية قدرها 500 جنيه كحد ادني و 1500 جنيه كحد اقصى.



وأضاف أنه يعاقب كلا من قائد السيارة والذي يسير دون رخصة قيادة وبتوقيع عليه غرامه ماليه قدرها 1000 جنيه حد ادني للعقوبة وحد اقصى 2000 جنيه والحبس مدة لا تزيد عن 3 اشهر او بإحدى العقوبتين، وأيضا عدم تركيب الملصق الإلكتروني او إتلافه او إخفائه او نقله من سيارة إلى سيارة اخرى، فتوقع في تلك الحالة عقوبة على مرتكبها وتغرمه مبلغا ماليا قدره 300 جنيه كحد ادني وحد اقصى 1500 جنيه، وكذلك الحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر او بإحدى هاتين العقوبتين وهذه العقوبة غير قابلة للتصالح.



ايضا قيام قائد السيارة بالسير بها دون تركيب لوحات معدنية في الطريق العام، يتم في تلك الحالة حجز السيارة ووقف رخصة القيادة بحد ادنى ستة اشهر وحد اقصى سنة، وغرامة مالية قدرها 300 جنيه بحد ادني و1500 كحد اقصى والحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنة، كما يعاقب قانون المرور على من يطمس اللوحات المعدنية عمدا او التلات في حروفها او أرقامها او طي اللوحات المعدنية بتوقيع غرامة مالية قدرها 300 جنيه كحد ادني وحد اقصى 1500 وإيقاف رخصة السيارة لمدة ستة اشهر، ايضا عدم تثبيت اللوحات المعدنية في المكان المخصص لها بالسيارة فعقوبتها تغريم مالك السيارة 100 جنية كحد ادنى و300 كحد اقصى، اما في حالة قيام قائد السيارة بحمل مواد غير قابلة للتداول او مواد مثل المواد المشعة فيتم حينها إيقاف رخصة السيارة بحد ادنى ثلاثة اشهر وحد اقصى ستة اشهر.