بيت ثقافة بولاق في الخارجة تنفذ مرسمًا فنيًا حول البيئة

تنفذ بيت ثقافة بولاق في الخارجة مشروعًا فنيًا مميزًا يرتكز حول البيئة، وذلك في إطار خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والتي يتم تنفيذها بواسطة فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد.

تم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع الفنانة البارزة أسماء حسين، التي تتميز بموهبتها الفنية وقدرتها على التعبير عن البيئة والحياة الطبيعية من خلال لوحاتها الرائعة. استخدمت حسين تقنيات متنوعة ومواد فنية مختلفة لتجسيد جمال وتنوع البيئة في الخارجة وتسليط الضوء على مشاكل البيئة وتأثيرها على حياة السكان المحليين.

تم اختيار موقع البيت الثقافي في بولاق لتنفيذ هذا المشروع لأهميته الكبيرة كمركز ثقافي يعمل على تعزيز الوعي الثقافي والفني في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التواجد في الخارجة يتيح فرصة للتواصل والتفاعل المباشر مع السكان المحليين وفهم تحدياتهم المحيطة بالبيئة.

وقد لاقى هذا المشروع استحسانًا كبيرًا من الجمهور المحلي والذي يثنون على جمالية اللوحات ورؤية الفنانة حسين الفريدة للبيئة. اعتُبِرَ هذا المرسم الفني فرصة للمشاركة والتفاعل للمهتمين بالفن والبيئة على حد سواء.

يعد البيت الثقافي في بولاق بالخارجة منصة مهمة لتعزيز الفنون والثقافة في المنطقة، ويؤكد على أهمية الابتكار والإبداع في التعبير عن المواضيع الهامة والقضايا التي تواجه المجتمع. إن مثل هذه المشاريع الفنية تعكس التزام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتطوير المجتمعات المحلية واستدامة البيئة.



جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات