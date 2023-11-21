الاتصالات تُشارك فى اجتماع المراجعة السنوية 2023 لحماية الطفل باليونيسيف

شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى فعاليات اجتماعات المراجعة السنوية لعام 2023 لقسم حماية الطفل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والذى عُقد فى سياق البرنامج القُطرى لليونيسيف المُوقع مع الحكومة المصرية، ضمن مبادرة المواطنة الرقمية والحماية على الإنترنت.

وتعكس مشاركة الوزارة دورها المحورى منذ عام 2007 فى المجالات المتصلة بحماية الأطفال على الإنترنت، فى ضوء الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق رؤية مصر 2030، واستراتيجية مصر للتحول الرقمى، والتى تركز على ضرورة بناء المهارات الرقمية للمواطن المصرى، بما يتفق مع معايير المواطنة الرقمية والمسؤولية المجتمعية.

تُعد مبادرة المواطنة الرقمية استكمالًا لجهود الوزارة فى تمكين الأطفال والنشء والشباب من التنقل بأمان فى عالم الفضاء الرقمى والسماح لهم بالتزود بالمهارات اللازمة لتحديد التهديدات والفهم الكامل لتداعيات ونتائج سلوكهم عبر الإنترنت.

كما تستهدف مبادرة المواطنة الرقمية بشكل أساسى رفع الوعى الرقمى للمواطنين فى إطار دور الوزارة الرائد فى مجال نشر الوعى المجتمعى من خلال المنصات المعرفية المتخصصة، حيث تعمل المبادرة على بناء منصة إلكترونية تحت عنوان «واعى.نت»، وهى منصة معرفية مجتمعية توفر المعرفة المتخصصة باللغة العربية للفئات المستهدفة من الأطفال والمراهقين والمعلمين وأولياء الأمور حول سبل الاستخدام المسئول للتكنولوجيا والسلوك الآمن عبر الإنترنت، من خلال التشبيك وبناء الشراكات مع الجهات المعنية على المستوى الوطنى.

وتعاونت المبادرة مع منظمة اليونيسيف والمجلس القومى للطفولة والأمومة، لإعداد عدد من الأدلة الإرشادية للحماية من الأخطار الإلكترونية، مثل دليل الأسرة ومُقدمى الرعاية، ودليل هيئة التدريس، والدليل التعريفى بأنواع المخاطر والتهديدات الرقمية، وذلك بالإضافة إلى إنتاج عدد من المواد التفاعلية تشمل قصصا مُصورة وكتب تلوين تشرح التهديدات الرقمية ومفاهيم المواطنة للأطفال من سن 7 إلى 13 عاما.

منصة «واعى.نت» الإلكترونية سوف تعمل على إتاحة المحتوى المعرفى، وذلك فى إطار الرؤية المستقبلية لمبادرة المواطنة الرقمية بالتعاون مع الشركاء، كما يتم تنفيذ خطة للوصول المجتمعى من خلال المراكز المجتمعية والمدارس ومراكز الشباب فى المحافظات المختلفة لنشر المحتوى التوعوى والتدريبى للفئات المُستهدفة، كما يجرى العمل على تنفيذ خطة لبناء الشراكات وتفعيل إسهام الجهات الوطنية فى المنصة من حيث المحتوى المعرفى والخدمات التدريبية المتخصصة، إضافة إلى متابعة وتقييم أثر هذه التدخلات المختلفة على الفئات المستهدفة، خاصة الأطفال والمراهقين.