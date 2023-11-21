«مصر للمعلوماتية»: تقدم قطاع الاتصالات سيؤثر على الوظائف المستقبلية

أكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن العالم بات لديه اهتمام كبير بدراسة الحاضر لكى يستوعب جوانب محددة من خصائصه، لتمتد هذه الرؤية للمستقبل لتتوجه نحو استشراف آفاق هذه الجوانب، من خلال نتائج تساهم فى حياة تسودها ثقافة المعرفة مع تعزيز خصائص الشراكة والتعاون، كذلك الحث على الإبداع والابتكار والمنافسة، لذلك أصبح محور استشراف آفاق المستقبل مرتبط ارتباطا وثيقًا باستيعاب الحاضر الذى يعد القاعدة التى تنطلق منها مسيرة المستقبل.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى جلسة (القوى العاملة فى الغد: إثبات المستقبل للتعليم العالي) التى نظمتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ضمن فعاليات النسخة السابعة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 23 الذى انعقد تحت شعار «دمج العقول والآلات من أجل عالم أفضل»، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٢ نوفمبر الجارى، وبمشاركة واسعة من الفاعلين والمؤثرين فى قطاع التكنولوجيا محليًا وإقليميًا ودوليًا من الجهات الحكومية ومؤسسات وشركات كبرى وناشئة.

أدار الجلسة الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى للتخطيط الاستراتيجى، بحضور الدكتور أحمد منيب الصباغ مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للتعليم الفنى والتكنولوجى، والمهندس ماجد محمود نائب الرئيس والمدير العام لمراكز التميز بشركة Dell Technologies بمصر، والمهندس أيمن الجوهرى مدير عام سيسكو مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربى.

أشارت الدكتورة ريم بهجت، إلى التقدم السريع الذى يشهده قطاع تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما سوف يكون له تأثيرًا واضحًا على الوظائف المستقبلية، ومن ثم لابد من مواكبة مؤسسات التعليم العالى لهذه التغيرات، موضحة أنه من أحدث هذه التطورات التى يتحدث عنها الكثيرون هو التطور الكبير فى مجالات الذكاء الاصطناعى وعلى الأخص نماذج اللغات الكبيرة Large Language Models أو ما اشتهر منها ومعروفًا بالـ ChatGPT، حيث ترى أهمية تعليم هذه التقنيات لطلاب الجامعات مع وضع القواعد والسياسات لعدم الاستخدام الضار أو غير الأخلاقى لها، فضلًا عن أن هناك اهتمامًا عالميًا ومحليًا بموضوعات الأمن السيبرانى مع نقص فى الكفاءات المطلوبة عالميًا.

أوضحت الدكتورة ريم بهجت أن جامعة مصر للمعلوماتية تقدم التخصصات الحديثة والمهمة لسوق العمل مثل مسارات الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى وعلوم وهندسة البيانات، والالكترونيات، وكذلك تحرص على أن طلاب الكليات المختلفة تدرس أساسيات ريادة الأعمال.

كما تطرقت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية خلال حديثها إلى ارتفاع نسبة الشباب فى المجتمع المصرى، ومن ثم لابد من إثراء مهاراتهم خلال المرحلة الجامعية، بحيث يتوجه البعض للعمل الحر freelancing وآخرون لتأسيس شركات ناشئة، بالتوازى إلى اتجاه عدد من الخريجين للعمل فى شركات ومؤسسات متواجدة، وهو ما يتطلب تعليمهم علومًا أخرى مع العلوم التقنية التى يدرسونها، حتى يستطيعوا معرفة كيفية اختيار الفكرة المناسبة أو المشروع المناسب الذى يمكن أن يتم تسويقه، والقيام بدراسة الجدوى، ومعرفة تثمين العمل المقدم، ومعرفة تسويقه، وغيرها من العلوم المطلوبة.

وخلال مشاركته فى جلسة التهديدات والفرص من منظور التعليم العالى، قال الدكتور أحمد حسن نائب رئيس جامعة مصر للمعلوماتية:«تعمل الجامعة بشكل رئيس على تمكين الطلاب من استخدام الذكاء الاصطناعى باعتباره فرصة لخلق آلاف من فرص العمل غير التقليدية لمن يمتلك أدوات تطويره، رغم أنه يقلص فرص العمل للوظائف التقليدية بدرجة كبيرة.أوضح الدكتور أحمد حسن أن الجامعة تعمل على تبنى استخدامه فى البحث العلمى من أجل رفع جودة الأوراق البحثية والإسراع بوتيرة إنتاج البحوث العلمية التطبيقية المبتكرة وتقييم نتائجها، لافتًا إلى الاحتفاء بالنماذج المصرية الناجحة من شخصيات وشركات وتحالفات جامعية صناعية قامت باستخدام الذكاء الاصطناعى فى بحوث اللغة العربية وتم منح بعضها جوائز إقليمية وعالمية، كما حقق بعضها نجاحات فى تشخيص أمراض المحاصيل الزراعية ومعالجة الصور الطبية وغيرها.

أكد نائب رئيس جامعة مصر للمعلوماتية أن الذكاء الاصطناعى أصبح أمرًا واقعًا وخلق موجة جديدة علينا استثمارها عن طريق المساهمة فى التحالفات والشراكات التى تسعى لاستخدامه فى إنشاء شركات لها منتجات تمثل قيمة مضافة مبتكرة تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة، مع استخدام العناصر البشرية المتميزة علميا والمتاحة بشكل كبير فى مصر.