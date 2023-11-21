"ورشة فنون تشكيلية" ينظمها قصر ثقافة الخارجة

ضمن خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد بقصر ثقافة الخارجة برئاسة سماح مسعود مدير القصر ورشة الفنون التشكيلية لعمل تصميمات من الفوم تدريب امال جمال

سماح مسعود هي مديرة قصر ثقافة الخارجة، وتلعب دورًا حيويًا في تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية في المنطقة. قامت سماح مسعود بتنظيم ورشة الفنون التشكيلية لعمل تصميمات من الفوم بالتعاون مع فرع ثقافة الوادي الجديد، والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على تقنيات فنية معينة وتعزيز قدراتهم الفنية.

وتأتي هذه الورشة ضمن خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والتي تهدف إلى نشر الثقافة والفن وتوفير فرص تعليمية وتدريبية للمجتمع المحلي.

تهدف هذه الورشة إلى تعزيز وتطوير قدرات الشباب والشابات في مجال الفنون التشكيلية، بالاستفادة من تقنية تصميم من الفوم. يهدف التدريب إلى تعليم المشاركين فن التلاعب بالفوم وتشكيله وصناعة تصاميم فنية متنوعة باستخدام هذه المادة المرنة.

من خلال هذه الورشة، ستحصل المشاركات على فرصة لاكتساب مهارات جديدة واكتشاف إبداعهن في تصميم الفوم. ستساعدهن الورشة على تطوير القدرات الفنية والفكرية والتعبيرية، وتعزيز الثقة بالنفس والإبداع. سيتم توفير جميع المواد والأدوات اللازمة للمشاركات للمساعدة في تحقيق أفضل النتائج.

تعتبر هذه الورشة فرصة ممتازة لمحبي الفنون التشكيلية في منطقة الخارجة لتعلم التقنيات الجديدة والتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم من خلال الفوم. من المتوقع أن تكون تجربة ممتعة ومفيدة للمشاركين، حيث سيتمكنون من تطوير مهاراتهم الفنية والابتكارية، وربما يتمكنون من إلهام الآخرين بأعمالهم الفنية.

تهدف الهيئة العامة لقصور الثقافة وفروعها إلى تشجيع الفن والثقافة في مصر وتعزيز تواصل المجتمع المحلي مع الفنانين والثقافيين. من خلال تنظيم الورش والفعاليات الثقافية المتنوعة، يتم تعزيز وتنمية المشهد الثقافي في المنطقة وتشجيع المواهب الفنية المحلية.

جانب من ورشة فنون تشكيلية لعمل تصميمات من الفوم

جانب من ورشة فنون تشكيلية لعمل تصميمات من الفوم

جانب من ورشة فنون تشكيلية لعمل تصميمات من الفوم

جانب من ورشة فنون تشكيلية لعمل تصميمات من الفوم