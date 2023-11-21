بيت ثقافة القصر بالداخل يحتضن أمسية شعرية لنادي أدب البادية

نظم بيت ثقافة القصر بالداخلة أمسية شعرية حيث احتضنت الفعالية نادي أدب البادية. شارك في الأمسية نخبة مميزة من شعراء البادية، ليعرضوا أعمالهم المميزة والملهمة.

ومن بين الشعراء الذين شاركوا في الأمسية، كان هناك الشاعر حسين أحمد سليمان الذي قدّم قصيدة مذهلة بعنوان "الماضي أحلى".

وألقى الشاعر أحمد محمد بركة قصيدته الجميلة التي تنادي بمكانة العرب ودورهم في التاريخ بعنوان "وين العرب". ولا تقل إثارةً كانت قصيدة الشاعر باسم محمد أحمد بعنوان "ظهري انكسر" التي تمزج بين الألم والأمل بطريقة فريدة. أخيرًا، قدم الشاعر أحمد محمد أحمد قصيدته العاطفية "لمتى السكوت" التي تجسد الصمت الذي يغلف العديد من الأحاسيس والأفكار.

تأتي هذه الأمسية الشعرية ضمن النشاطات التي ينفذها البيت مرتبطة بخطته العامة في إطار الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، وتنفذها الهيئة في إقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد.

ويأتي تنظيم هذه الفعاليات الثقافية بهدف إثراء الحياة الثقافية في المنطقة وتعزيز التواصل والتفاعل الفني بين الشعراء والجمهور.

واستطاعت هذه الأمسية أن تجذب الاهتمام والحضور الكبير من قبل محبي الشعر وعشاق الفن الأدبي في المدينة.

وتعكس هذه المبادرات الثقافية القيمة أهمية الثقافة في بناء المجتمع وتعزيز الترابط الاجتماعي. نأمل أن تستمر مثل هذه الأمسيات الشعرية والثقافية في إثراء المشهد الثقافي في الداخلة وتشجيع المواهب الشعرية الشابة.

جانب من الأمسية الشعرية

جانب من الأمسية الشعرية