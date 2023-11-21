برتوكول تعاون بين صحة قنا وجامعة جنوب الوادي لميكنة الخدمات الصحية

وقع الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، والدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مشترك بين المديرية والجامعة.

حيث تقوم من خلاله الجامعة بدعم المنظومة الصحية من خلال تصميم نظام ميكنة ورقمنة للخدمات الصحية بالمديرية وعلى رأسها مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية.

شهد توقيع البروتوكول الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية والدكتور محمود عبد الهادي مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة و مدير وحدة الرقابة الداخلية والأستاذ مينا سمير مدير إدارة نظم المعلومات بالمديرية.

وخلال اللقاء أشار الدكتور بدران علي الجهود المختلفة التي تقدمها الجامعة سواءاً في الناحية التعليمية للطلاب وخاصة طلاب الكليات الطبية أو من خلال المستشفيات الجامعية التي تساهم في رفع العناء عن المرضي من أبناء المحافظة من خلال أساتذة كليات الطب المتميزين.

مؤكداً علي أن التعاون المشترك سيظل مستمراً و ممتداً من أجل تبادل الخبرات العلمية التدريبية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والسيد اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، بضرورة تعزيز أُطر التعاون المشترك بين مديرية الصحة بقنا وجامعة جنوب الوادي بقنا.