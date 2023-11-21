مكتبة الطفل والشباب بتنيدة بالداخلة تنظم مجلة حائط عن "أعياد الطفولة"

فى إطار خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني للاحتفال بأعياد الطفولة والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد نفذت مكتبة الطفل والشباب بتنيدة بالداخلة مجلة حائط عن "اعياد الطفولة" تنفيذ زينب محمد

تهدف هذه المجلة إلى تسليط الضوء على أهمية وقيمة أعياد الطفولة، وتعزيز وعي الأطفال بحقوقهم وحرياتهم. تعتبر أعياد الطفولة فرصة للتعبير عن الفرح والسعادة، وإبراز أهمية الطفولة كفترة حاسمة في حياة الأفراد.

تحوي المجلة على مقالات ممتعة ومفيدة للأطفال، تناسب تصنيفات عمرية مختلفة. تقدم المقالات قصصا ملهمة وألعابا تربوية وأفكارا للأنشطة التفاعلية. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي المجلة على تصميمات جميلة ورسومات ملونة تضفي جوًا مشرقًا على الصفحات.

تعتبر مكتبة الطفل والشباب بتنيدة بالداخلة من أكثر المكتبات التي تهتم بقراءة الأطفال وتنمية مهاراتهم العقلية واللغوية والابداعية. وهذه المجلة تأتي كجزء من جهودها المستمرة لتوفير موارد تعليمية وترفيهية متنوعة للأطفال في المجتمع.

ناقشت المقالات الموجودة في المجلة أهمية اللعب والتفاعل الاجتماعي لدى الأطفال، وأهمية المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية. كما عرضت عدة فعاليات وفرص للاحتفال بأعياد الطفولة في المنطقة، بما في ذلك العروض المسرحية وورش العمل الإبداعية.

يهدف هذا الإصدار من مجلة حائط إلى تشجيع الأطفال على الابتكار والتعبير عن أنفسهم من خلال الكتابة والرسم. تمكن الأطفال من المشاركة في المجلة من خلال إرسال رسوماتهم وقصصهم إلى فرع ثقافة الوادي الجديد، حيث اختيرت بعض الأعمال للنشر في العدد القادم من المجلة.

من المهم أن نؤكد على أن الاحتفال بأعياد الطفولة ليس مقتصرًا فقط على الأطفال، بل يشمل الشباب والكبار أيضًا. يجب أن نتذكر أننا جميعًا نحمل في داخلنا طفولة نابضة بالحياة وحب للمرح والاستكشاف. لذا فإنه من الضروري أن نحتفل بأعياد الطفولة كل عام ونعطي الأطفال والشباب والبالغين فرصة للاستمتاع بالحياة والتعبير عن أنفسهم بكل حرية وإبداع.

مجلة حائط عن "اعياد الطفولة"

مجلة حائط عن "اعياد الطفولة"

مجلة حائط عن "اعياد الطفولة"