جددي سفرتك وحضري كرات اللحم بالمشروم والكريمة

كرات اللحم بالمشروم والكريمة، من الأكلات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها لتبهري أفراد أسرتك بمذاقها الشهي الذي لا يقاوم، كما تحتوي على نسبة عالية من البروتين والفيتامينات التي يحتاجها جسم أولادك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

كرات اللحم بالمشروم والكريمة

طريقة عمل كرات اللحم بالمشروم والكريمة

المقادير

- مقادير صلصة المشروم :

المشروم : 250 جراماً (طازج ومقطع)

كريمة الطبخ : 2 كوب

شوربة المشروم : نصف باكيت (مذوبة في كوب ماء / جاهزة)

بصل : 1 حبة (مفروم)

زيت نباتي : 2 ملعقة كبيرة

زنجبيل : ملعقة صغيرة (مطحون)

ملح : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : رشة

- لحم مفروم : نصف كيلو

- بصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

- ملح : رشة

- فلفل أسود : رشة

- زيت نباتي : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

في وعاء، اخلطي اللحم المفروم مع البصل، والبقدونس المفروم، والملح، والفلفل الأسود، حتى تتجانس المكونات.

اصنعي كرات صغيرة الحجم من خليط اللحم.

في مقلاة على النار، سخني الزيت النباتي، واقلي كرات اللحم حتى تتحمر قليلاً.

لتحضير صلصة المشروم:

في قدر على النار، سخني الزيت النباتي وأضيفي البصل وشوحيه حتى يذبل، ثم أضيفي الفطر الطازج وحركي المكونات.

أضيفي كرات اللحم المحمرة وقلبي.

اسكبي محلول شوربة الفطر الجاهزة، وكريمة الطبخ، ثم نكّهي بالزنجبيل، والملح، والفلفل الأسود.

اتركي القدر على النار حتى تتماسك الصلصة.

اسكبي كرات اللحم بالفطر والكريمة في طبق التقديم وقدميها ساخنة.