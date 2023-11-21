بيت ثقافة المنيرة بالخارجة ينظم مجلة حائط “أمراض الشتاء”

ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد

نفذ بيت ثقافة المنيرة بالخارجة مجلة حائط “امراض الشتاء” وتهدف مجلة الحائط التي تم تنفيذها بواسطة نوال سليم، إلى تسليط الضوء على قضايا ومشاكل الفصل الشتوي وأمراضه المنتشرة.

تعتبر المجلة مبادرة ثقافية فريدة تم تنفيذها بجدار خارجي في الخارجة، وتهدف إلى نشر الوعي حول الأمراض المعتادة في فصل الشتاء وكيفية الوقاية منها. وقد تم اختيار هذا العنوان للمجلة "أمراض الشتاء" لكونه يتناول مجموعة من الأمراض المنتشرة في هذا الفصل، مثل الزكام والإنفلونزا والتهاب الحلق، بالإضافة إلى قضايا أخرى متعلقة بالصحة والعناية الشخصية خلال هذه الفترة.

تتضمن المجلة توفير معلومات مفصلة حول أعراض هذه الأمراض وطرق الوقاية منها، فضلاً عن تقديم نصائح شاملة للحفاظ على الصحة العامة والبقاء بعيدًا عن الإصابة. كما تبرز المجلة بعض الوصفات الطبيعية والعلاجات البديلة التي يمكن استخدامها للتخفيف من أعراض هذه الأمراض وتعزيز الشفاء.

وقد تم تنفيذ المجلة بشكل مبدع وجذاب، حيث استخدمت نوال سليم مواهبها في تصميم وتنسيق الألوان والصور لكي تكون المجلة أكثر جاذبية للقراء. ويعتبر استخدام الجدار الخارجي لعرض المجلة فكرة مبتكرة ومثيرة تجذب انتباه الجمهور المارة وتعمل على نشر الرسالة بشكل فعال.

باختصار، تعد مجلة حائط "أمراض الشتاء" مبادرة ثقافية مهمة تسعى إلى توعية الجمهور بأمراض الفصل الشتوي وكيفية الوقاية والتعامل معها. إنها عنصر فني وتربوي يتيح للمجتمع فرصة للاستفادة من المعلومات القيمة والنصائح الصحية المقدمة في المجلة المبتكرة هذه.

مجلة حائط "أمراض الشتاء"

مجلة حائط "أمراض الشتاء"