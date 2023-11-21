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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل صينية البطاطس بميكس الجبن

صينية البطاطس بميكس
صينية البطاطس بميكس الجبن

صينية البطاطس بالجبنة من الوصفات السريعة والشهية التي يمكنك صنعها في دقائق عند الشعور بالجوع، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

 

 صينية البطاطس بميكس الجبن

طريقة عمل صينية البطاطس بميكس الجبن

المقادير

- البطاطس: 2 حبة (كبيرة الحجم ومغسولة ومقطعة شرائح طولية متوسطة السُمك)

- الماء : 2 كوب (مغلي)

- جبنة : نصف كوب (موزاريلا - شيدر – روكفورد / مبشورة)

- الزبدة : ربع كوب (مذابة)

- ملح : 2 ملعقة صغيرة

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- بقدونس : حسب الرغبة (مفروم / للتزيين)

 

طريقة التحضير

في قدر على نار متوسطة، ضعي الماء المغلي مع ملعقة ونصف صغيرة من الملح، ثم أضيفي شرائح البطاطس واتركيها لحوالي 20-25 دقيقة.

حضري صينية فرن وبطّنيها بورق الزبدة.

أخرجي شرائح البطاطس من الماء صفيّها وضعيها في الصينية، ثم رشي فوقها الملح والفلفل الأسود والبابريكا، ثم ادهني الشرائح بالزبدة الذائبة.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 25 دقيقة.

أخرجي الصينية من الفرن، ثم وزعي خليط الأجبان على شرائح البطاطس.

أعيدي الصينية إلى الفرن لمدة 10 دقائق حتى يذوب الجبن ويتحمر الوجه قليلاً.

ضعي شرائح البطاطاس بالأجبان في طبق التقديم، ثم زينيها بالبقدونس المفروم، وقدميها ساخنة.

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