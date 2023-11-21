مدرب هولندا يعفي ثنائي ليفربول من خوض مواجهة جبل طارق

قام رونالد كومان، المدير الفني لـ المنتخب الهولندي بإعفاء ثنائي ليفربول فيرجيل فان دايك وكودو جاكبو من خوض مواجهة جبل طارق، ضمن تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024".

ويستعد ليفربول لمواجهة قوية أمام نظيره مانشستر سيتي، في المواجهة التي تشهد قوة وإثارة، خاصة وأن الفريقان يتنافسان على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكدت تقارير صحفية هولندية أن كومان قرر إراحة الثنائي فان دايك وجاكبو من مواجهة الطواحين الهولندية اليوم أمام جبل طارق.

تنطلق مباراة المنتخب الهولندي أمام نظيره جبل طارق ليلة اليوم الخميس في العاشرة إلا ربع مساءًا، والتي ليست بالقدر من الأهمية، بعدما حسم منتخب الطواحين التأهل لنهائيات يورو 2024، وصيفًا المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، خلف فرنسا المتصدر بـ 21 نقطة.

وكان يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، فضل إراحة ثنائي الفريق، المتواجدان مع المنتخب الهولندي بعدما ضمن الأخير التأهل، ليستعدان بقوة لخوض مواجهة مانشستر سيتي المقبلة.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة مانشستر سيتي أمام ليفربول في الثانية والنصف من مساء السبت المقبل، في المباراة التي يشهدها ملعب "الاتحاد" معقل السيتزين.

الجدير بالذكر أن ليفربول يأتي في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، فيما يأتي مانشستر سيتي بالمركز الأول برصيد 28 نقطة.