تضامناً مع القضية الفلسطينية.. حمود الخضر يطلق أغنية "فلسطين بلادي"

أطلق الفنان حمود الخضر أحدث أغانيه تضامناً مع القضية الفلسطينية بعنوان "فلسطين بلادي"، وشهد الكليب مجموعة صور لشخصيات فلسطينية، أبرزهم المصور معتز عزايزة والإعلامية الراحلة شيرين أبو عاقلة والمراسل حمزة الدحدوح، وعدد من الأطفال الذين كانوا ضحية القصف الإسرائيلي لغزة.

حمود الخضر

وجاءت كلمات الأغنية:

لقدسُ وعكّا نحنُ إلى يافا

في غزّةَ نحنُ وقلبِ جِنين

الواحدُ منّا يُزهرُ آلافا

لن تَذبُل فينا ورقةُ تين

ما هان الحقُّ عليكِ ولا خافَ

عودتُنا إيمانٌ ويقين

لن نسكتَ لن نستسلمَ لا

لا لا لا

نفديكِ لنحيا يا فلسطين

فلسطين بلادي

نحملُها جُرحاً أو أملا

لا لا لا

ورح نبقى فيها ليوم الدين

فلسطين بلادي

كي تُشرقَ شمسُكِ فوقَ أمانينا

وينامَ صغارُكِ مُبتسمين

ونراكِ بخيرٍ حين تُنادينا

لعمارِ بُيوتٍ وبساتين

سنعيدُكِ وطناً رغم مآسينا

أحراراً نشدو متّحدين

لن نسكتَ لن نستسلمَ لا

لا لا لا

نفديكِ لنحيا يا فلسطين

فلسطين بلادي

نحملُها جُرحاً أو أملا

لا لا لا

ورح نبقى فيها ليوم الدين

فلسطين بلادي