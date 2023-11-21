تقوي العظام.. حضري مافن السبانخ بالجبن لأولادك| لانش بوكس صحي ولذيذ

تبحث الأمهات على وصفات صحية تحضرها لأولادها في المدارس، لتمدهم بالطاقة والنشاط، وتساعدهم أيضًا على التركيز، ومن أسهل الأكلات التي يمكنك إعدادها لأولادك هي مافن السبانخ بالجبن، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

مافن السبانخ بالجبن

طريقة عمل مافن السبانخ بالجبن

المقادير

- دقيق : 2 كوب

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : رشّة

- ريحان : ملعقة كبيرة (مفروم)

- سبانخ : كوب (مفروم)

- بيض : 6 حبات

- جبن شيدر : كوب

- جبن فيتا : كوب

طريقة التحضير

اخلطي الدقيق مع الملح، والفلفل الأسود، والبيكنج باودر، والريحان جيداً في وعاء.

أضيفي جبن الفيتا، والسبانخ، والبيض إلى خليط الدقيق، ثم حركي المكونات جيداً حتى تتجانس مع بعضها.

اسكبي المزيج في قوالب المافن المدهونة بالزيت.

انثري جبن الشيدر على الوجه، ثم أدخلي القوالب إلى الفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية، ولمدة تتراوح ما بين 15-20 دقيقة أو حتى تنضج تماماً.

قدمي مافن السبانخ والجبن ساخناً.

فوائد تناول السبانخ

الوقاية من السرطان

تربط العديد من الدراسات البشرية بين استهلاك السبانخ وتقليل مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا، و قد يساعد تناول هذا الأخضر المورق أيضًا في منع سرطان الثدي.

تقوية المناعة

تحتوى السبانخ على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والأمراض.

تقوية العضلات

تحتوي السبانخ علي مواد مضادة للأكسدة والتي تلعب دور هام في تقوية العضلات وخصوصاً عضلات القلب التي تضخ الدم بإستمرار إلي جميع اجزاء الجسم .

تقوية العظام

السبانخ من الخضروات الغنية بفيتامين ك الذي يعزز ويدعم من صحة العظام كما توجد معادن أخري تعمل علي بناء عظام قوية وهي النحاس، الزنك، المغنسيوم، الفوسفور وبالتالي يحمي الجسم من هشاشة العظام، كما أنها تحتوي علي كمية هائلة من الكالسيوم الضرورية للحفاظ علي صحة العظام، تناول كوب واحد من أوراق السبانخ كل يوم ضروري لتقوية العظام.

تقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين

تحتوي مياه السبانخ علي الزياكسانثين المضاد للأكسدة والذي يحمي العين من تأثير الأشعة فوق البنفسجية التي تؤدي إلي إعتام عدسة العين وتقليل تأثير الجذور الحرة الذي تعد سبب أساسي لحدوث إعتام عدسة العين.

الحماية من أمراض القلب

تحتوي السبانخ علي العناصر الضرورية مثل فيتامين أ وفيتامين ج وكذلك نسبة عالية من البيتا كاروتين وهي عناصر غذائية مضادة للأكسدة تعمل علي الحد من أثر الجذور الحرة في الجسم ومنع تراكم الكوليسترول الضار ومنع أكسدة الكوليسترول علي جدران الأوعية الدموية والذي تؤدي إلي إنسداد الأوعية الدموية أو الإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية.