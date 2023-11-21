في إطار خطة الأنشطة التي تنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع قادة المناطق الثقافية في مصر، تم تنفيذ مجلة جدارية عن "مرض السكر" في قصر ثقافة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد. تم تنفيذ هذه المجلة بالتعاون مع المخرجة والفنانة عزة أحمد، وهي تسلط الضوء على "مرض السكر" وتهدف إلى توعية الجمهور حول أهمية الوقاية منه وإدارة حالاته بشكل صحيح.

تحت رئاسة عمرو البسيوني، الذي يعد من بين أبرز القادة الثقافيين في مصر، وبقيادة ابتسام عبدالمريد في قصر ثقافة الوادي الجديد، تم تأكيد الدور الحيوي لهذه المجلة الجدارية في نشر الوعي الصحي بين المجتمع المحلي. وتعكس هذه المجلة مبدأ الهيئة العامة للقصور في تعزيز الثقافة ونشر المعرفة بين القاصرين والبالغين في مصر.

مرض السكر من الأمراض المزمنة والشائعة في العصر الحديث، حيث يؤثر على مستوى السكر في الدم ويتطلب إدارة منتظمة للحفاظ على صحة المصابين به. تهدف المجلة الجدارية إلى توعية القراء بأعراض وأسباب المرض، وأهمية تناول النظام الغذائي الصحي وممارسة النشاطات الرياضية للوقاية من المرض والسيطرة عليه.

وقد تم تصميم المجلة بشكل مبدع وجذاب، وتضم العديد من الصور والرسوم التوضيحية التي تسلط الضوء على الفوائد الصحية للوجبات الغذائية الصحية وأفضل الأنشطة الرياضية للسيطرة على مستوى السكر في الدم. تم توزيع المجلة الجدارية في عدة مناطق بالوادي الجديد، بما في ذلك المدارس والجامعات والمستشفيات والمراكز التجارية والأماكن العامة الأخرى.

تجذب المجلة الجدارية الانتباه وتثير الفضول بفضل تصميمها الجذاب واستخدامها المبتكر للألوان والصور. وقد لاقت هذه المجلة تفاعلاً إيجابيًا من القراء، حيث أبدوا إعجابهم بالمحتوى الثقافي والمعلومات الهامة التي تم تقديمها. تعكس هذه المجلة التزام الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر بالارتقاء بالثقافة والتثقيف الصحي في المجتمع.

مجلة جدارية عن "مرض السكر"

مجلة جدارية عن "مرض السكر"

مجلة جدارية عن "مرض السكر"

مجلة جدارية عن "مرض السكر"