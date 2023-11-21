الرئيس السيسي: أحداث غزة أتت لتكشف عجز المجتمع الدولي وجمود الضمير الإنساني

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، التي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط وخاصة الأوضاع في قطاع غزة، قائلًا :"أود في البداية تثمين الدعوة إلى هذا الاجتماع المهم".

كلمة الرئيس السيسي في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس

وأعرب الرئيس السيسي، عن خالص تقديره لقرار قمة البريكس بجوهانسبرج بدعوة مصر للانضمام إلى التجمع، مشددًا على أنها الدعوة التي أؤكد ترحيب البلاد بها، كاشفًا عن ثقتي في أن ذلك سيتيح لمصر تعزيز التعاون والتنسيق المشترك على أساس مبادئ التضامن، والاحترام المتبادل، واحترام القانون الدولي.

وأكد أن هذه القمة تأتي في توقيت حرج يشهد فيه الفلسطينيون تصعيداً مُستمراً في قطاع غزة والضفة الغربية أودى بحياة آلاف المدنيين، ثُلثيهم من النساء والأطفال، كما تعرض القطاع بأكمله إلى عقاب جماعي وحصار وتجويع وضغوط من أجل التهجير القسري، منوهًا بأن هذه المشاهد الإنسانية القاسية أتت لتكشف عجز المجتمع الدولي وجمود الضمير الإنساني.