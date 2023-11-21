الرئيس السيسي: نرفض بشكل قاطع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب بشأن القضية الفلسطينية.

وقال السيسي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك :"تابعت باهتمام بالغ مُجريات بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، والذي عبّر خلاله عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي المصري، وتجاه القضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري دولة وشعباً.



وأكد السيسي على استمرار الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات.

معبرا عن رفضه بشكل قاطع أية محاولات لتصفيتها، داعيا كافة الأطراف الفاعلة على إعلاء صوت الحكمة وتفعيل القرارات الدولية بذات الشأن.