الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الرئيس السيسي: نرفض بشكل قاطع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب بشأن القضية الفلسطينية.

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السيسي يؤكد استمرار جهود مصر لتقديم وإيصال الدعم الإنساني لأهالي قطاع غزة

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مدبولي: الرئيس السيسي يقود جهود وتحركات على كافة الأصعدة بشأن القضية الفلسطينية

 

وقال السيسي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك :"تابعت باهتمام بالغ مُجريات بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، والذي عبّر خلاله عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي المصري، وتجاه القضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري دولة وشعباً.


وأكد  السيسي على استمرار الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات.

معبرا عن رفضه بشكل قاطع أية محاولات لتصفيتها، داعيا كافة الأطراف الفاعلة على إعلاء صوت الحكمة وتفعيل القرارات الدولية بذات الشأن.

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