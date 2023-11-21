"الدراسة فى المدرسة" محاضرة ثقافية لمكتبة الطفل والشباب بباريس

نظمت مكتبة الطفل والشباب بباريس محاضرة ثقافية بعنوان “الدراسة فى المدرسة” تتضمن هذه المحاضرة مداخلة المتحدث محمد جبريل، وذلك في إطار خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والتي تُنفذ في إقليم وسط الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد.

تهدف هذه المحاضرة الثقافية إلى تسليط الضوء على أهمية الدراسة ودورها في بناء المجتمع وتطوره. سيتحدث محمد جبريل عن أهمية تعلم الطلاب واكتساب المعرفة والمهارات الضرورية لمواجهة تحديات الحياة وتحقيق النجاح الشخصي. سيقدم أيضًا نصائح قيمة حول كيفية التفوق في الدراسة والاستفادة القصوى من الفرص التعليمية.

تُعد مكتبة الطفل والشباب بباريس مكانًا مثاليًا لإقامة هذه المحاضرة، حيث تُشجع المكتبة على توفير بيئة تعليمية وتثقيفية للشباب. ومن خلال هذه المحاضرة الثقافية، ستعمل مكتبة الطفل والشباب على تعزيز الوعي بأهمية الدراسة وتحفيز الشباب على التفوق الأكاديمي والاستفادة القصوى من فرص التعلم.

تتميز هذه الفعالية بأنها تتلاقى مع أهداف الهيئة العامة لقصور الثقافة في تعزيز الوعي الثقافي والتربوي لدى الشباب. وتأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحوار الثقافي بين مصر وفرنسا وتعزيز التبادل الثقافي بين الشعبين.

يعتبر منهج هذه المحاضرة تركيزًا على قيمة الدراسة وأهميتها في تطوير المهارات الأكاديمية وتعزيز الفرص الوظيفية للشباب. وهو يشجع الشباب على تحقيق التميز الأكاديمي وسط ظروف صعبة ويقدم لهم التوجيه والدعم الذي يحتاجونه للنجاح في مسيرتهم التعليمية.

من المتوقع أن تشهد هذه المحاضرة حضورًا كبيرًا من الطلاب والشباب والمهتمين بموضوع الدراسة. وسيوفر اللقاء فرصة للمشاركين لطرح الأسئلة والاستفسارات والاستفادة من خبرة محمد جبريل كمحاضر ذو خبرة في مجال التعليم.

بهذه الطريقة، ستستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة في تنفيذ برامجها الثقافية والتعليمية الهادفة لتعزيز الثقافة والتثقيف في جميع أنحاء مصر. ومن خلال الفعاليات المتنوعة مثل المحاضرات الثقافية، يتم تشجيع الشباب على الاهتمام بالتعلم وتحقيق التفوق الأكاديمي والمساهمة في بناء مستقبل أفضل.

جانب من المحاضرة الثقافية

جانب من المحاضرة الثقافية