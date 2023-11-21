أعضاء نادي أدب الخارجة يحيون ذكري شاعر النخيل عادل أحمد علي

نظم أعضاء نادي أدب الخارجة اجتماعهم الأسبوعي المتجدد، تجمع مجموعة من مبدعي وعشاق الشعر في قصر ثقافة الخارجة بحضور الشاعر مصطفى معاذ، رئيس نادي أدب الخارجة. و يهدف هذا اللقاء الأدبي إلى إحياء الشاعر الراحل شاعر النخيل عادل أحمد علي، وإبراز إرثه الأدبي المهم، حيث تمت مناقشة حياته وأعماله الرئيسية وقصائده. وتم أيضًا استعراض بعض المواهب الجديدة من خلال إلقاء الاستماع، بحضور الشاعر محمد صابر، المسؤول في نادي أدب الخارجة. يأتي هذا اللقاء ضمن خطة اللقاءات والأمسيات الأدبية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، والتي تُنفذ في إقليم وسط الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد، برئاسة ابتسام عبد المريد.

تميز اللقاء بحضور أعضاء نادي أدب الخارجة ومحبي الشعر، الذين شاركوا في مناقشة وتحليل أهم أعمال الشاعر الراحل. كان للشاعر المعروف مصطفى معاذ دورًا كبيرًا في تنظيم اللقاء وتوجيه الأعضاء في فهم وتقدير أعمال عادل أحمد.

تمت مناقشة بعض القصائد الشهيرة للشاعر الراحل، وتحليلها من قبل الحضور. كان هناك فرصة للمواهب الجديدة للتعبير عن أنفسهم وقراءة قصائدهم الخاصة. وقد لقيت هذه المبادرة اهتمامًا كبيرًا من الجمهور، وتم تشجيع المواهب الشابة على مواصلة تطوير قدراتهم الأدبية.

حضر اللقاء أيضًا الشاعر محمد صابر، مسؤول نادي أدب الخارجة، الذي ألقى كلمة تكريمية للشاعر الراحل وشدد على أهمية عمله وتأثيره في المشهد الأدبي المحلي. كما أكد صابر على استمرار تنظيم هذه اللقاءات الأدبية المهمة في مجتمع الخارجة.

تأتي هذه اللقاءات ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة في إقامة فعاليات أدبية متنوعة في جميع أنحاء البلاد. يهدف هذا النوع من الأحداث الثقافية إلى إشراك الجمهور وتعزيز الوعي الثقافي والأدبي.

في النهاية، يعتبر هذا اللقاء الأدبي التكريمي فرصة لتجمع أعضاء نادي أدب الخارجة وعشاق الشعر للتعبير عن تقديرهم وتكريمهم للشاعر الراحل عادل أحمد. يعد هذا اللقاء خطوة مهمة نحو الحفاظ على الإرث الأدبي للمدينة وإبراز المواهب الشعرية المحلية.

جانب من الأمسية الشعرية

جانب من الأمسية الشعرية