صالح الشهري يسجل ثنائية السعودية في الأردن بالشوط الأول

تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

نجح منتخب السعودية في فرض السيطرة والتقم على نظيرة المنتخب الأردني، بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بين الطرفين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في امريكا وكندا والمكسيك.

صالح الشهري يسجل ثنائية السعودية في الأردن

وسجل صالح الشهري هدفي منتخب السعودية في الشوط الأول عند الدقيقة 8 وفي الدقيقة 30، ليختتم النصف الاول من المباراة بإصابة الهدف الشخصي الرابع في تصفيات المونديال خلال مواجهتي باكستان والأردن.

ويمتلك منتخب السعودية على مقاعد البدلاء أمام الأردن كل من راغد النجار وحامد يوسف وعبدالباسط هندي وعبدالرحمن غريب وخالد الغنام وفواز اليامي ومعاذ فقيهي ومختار علي وعيد المولد وفيصل الغامدي ومحمد مران وطلال حاجي، من أجل تأكيد الانتصار والحفاظ على الشباك نظيفة.

صالح الشهري يقود تشكيل منتخب السعودية

يقود صالح الشهري تشكيل المنتخب السعودي الذي ضم كل من:-

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: حسان تمبكتي - علي البليهي - عون السلولي.

في خط الوسط: حسن كادش - علي هزازي – عبدالإلة المالكي - عباس الحسن - سعود عبدالحميد.

في خط الهجوم: صالح الشهري - عبدالله رديف.